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Первых призывников Красноярского края проводили юнармейцы
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Первых призывников Красноярского края проводили юнармейцы 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На краевом пересыльном пункте был организован праздничный митинг по проводам первых призывников Красноярского края 2018 года в ряды Вооруженных сил России.
В России начался весенний призыв, и в связи с этим на краевом пересыльном пункте был организован праздничный митинг по проводам первых призывников Красноярского края 2018 года в ряды Вооруженных сил России.
На митинге напутственные слова будущим солдатам, отправляющимся в места несения службы, произнес исполняющий обязанности заместителя Губернатора Красноярского края Павел Солодков, советник руководителя администрации губернатора Красноярского края, начальник штаба ВВПОД «Юнармия» по Красноярскому краю Денис Побилат, представители комитета солдатских матерей, православной церкви Красноярской епархии и другие. Денис Побилат пожелал будущим солдатам достойно нести службу и с честью выполнять свой гражданский долг перед Родиной.
Перед участниками с праздничным концертом выступили творческие военно-патриотические коллективы Красноярска. Первые две скомплектованные команды призывников отправились в места несения службы.
Юнармейцам общеобразовательной школы №97 г. Красноярска была проведена экскурсия по штабу регионального отделения «Юнармии», пересыльному пункту — ребятам показали спальные расположения будущих солдат, показан их быт. Также юнармейцы побывали в музее при краевом военкомате, в дружественной обстановке пообщались с сотрудниками регионального отделения и начальником штаба — Денис Побилат рассказал учащимся о планируемых мероприятиях и проектах юнармейского движения в Красноярском крае.
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