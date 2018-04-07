Первых призывников Красноярского края проводили юнармейцы

На краевом пересыльном пункте был организован праздничный митинг по проводам первых призывников Красноярского края 2018 года в ряды Вооруженных сил России

В России начался весенний призыв, и в связи с этим на краевом пересыльном пункте был организован праздничный митинг по проводам первых призывников Красноярского края 2018 года в ряды Вооруженных сил России.

На митинге напутственные слова будущим солдатам, отправляющимся в места несения службы, произнес исполняющий обязанности заместителя Губернатора Красноярского края Павел Солодков , советник руководителя администрации губернатора Красноярского края, начальник штаба ВВПОД «Юнармия» по Красноярскому краю Денис Побилат, представители комитета солдатских матерей, православной церкви Красноярской епархии и другие. Денис Побилат пожелал будущим солдатам достойно нести службу и с честью выполнять свой гражданский долг перед Родиной.

Перед участниками с праздничным концертом выступили творческие военно-патриотические коллективы Красноярска . Первые две скомплектованные команды призывников отправились в места несения службы.

Юнармейцам общеобразовательной школы №97 г. Красноярска была проведена экскурсия по штабу регионального отделения «Юнармии», пересыльному пункту — ребятам показали спальные расположения будущих солдат, показан их быт. Также юнармейцы побывали в музее при краевом военкомате, в дружественной обстановке пообщались с сотрудниками регионального отделения и начальником штаба — Денис Побилат рассказал учащимся о планируемых мероприятиях и проектах юнармейского движения в Красноярском крае.