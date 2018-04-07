Ещё
Страшно идти по Садовой: ростовчанин рассказал о падающих со здания кирпичах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страшно идти по Садовой: ростовчанин рассказал о падающих со здания кирпичах 

161.ru 28 минут назад
Фото: 161.ru
Прогулка по центру города закончилась для жителя донской столицы травмой. С балкона дома на него посыпались кирпичи. Инцидент произошел накануне вечером, шестого апреля, на пересечении Садовой и Ворошиловского.
— Прогуливался по Большой Садовой. И в момент, когда проходил мимо дома, номер которого или 92 или 94, с одного из балконов на меня посыпались кирпичи. Успел пригнуться, но один маленький упал на спину, самый большой из них приземлился примерно в полуметре от меня. По центру города уже страшно ходить: то ветками людей убивает, то кирпичами, — написал в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону» Еремей.
Сейчас фасад здания, с которого падают камни, ремонтируют. Рядом стоят строительные леса.
— Но хотелось бы призвать, чтобы там хотя бы ленточку ограждающую повесили, чтобы другие люди не пострадали. Всё-таки центр города, — подытожил мужчина.
161.ru: последние новости
Великая Вечерня и Пасхальная заутреня: публикуем расписание служб на Дону Иван Саввиди доставит Благодатный огонь из Иерусалима в Новочеркасск В черный список США попал полпред ЮФО Владимир Устинов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Началась война с Россией»407
Украина огласила приговор экипажу российского судна194
«Малышева, наверное, сошла с ума»330
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР157
Сын Табакова прокомментировал назначение Машкова10
Видео
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
02:19
Украина огласила приговор экипажу российского судна
Украина В мире
03:51
«Это очередной бред»: в Госдуме ответили Украине
Политика Украина
10:07
«Малышева, наверное, сошла с ума»
Общество Статьи
02:44
Сын Табакова прокомментировал назначение Машкова
Шоу-бизнес
01:23
Санкционный удар: Дерипаска потерял $1 млрд
Экономика Личный счет
01:29
ЕС определился по «Северному потоку-2»
Экономика
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
00:34
Москва даст США «жесткий ответ» на санкции
Политика Статьи
03:21
У оскорбившего россиян Козловского появилась поддержка
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение