Страшно идти по Садовой: ростовчанин рассказал о падающих со здания кирпичах

Прогулка по центру города закончилась для жителя донской столицы травмой. С балкона дома на него посыпались кирпичи. Инцидент произошел накануне вечером, шестого апреля, на пересечении Садовой и Ворошиловского.

— Прогуливался по Большой Садовой. И в момент, когда проходил мимо дома, номер которого или 92 или 94, с одного из балконов на меня посыпались кирпичи. Успел пригнуться, но один маленький упал на спину, самый большой из них приземлился примерно в полуметре от меня. По центру города уже страшно ходить: то ветками людей убивает, то кирпичами, — написал в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону» Еремей.

Сейчас фасад здания, с которого падают камни, ремонтируют. Рядом стоят строительные леса.

— Но хотелось бы призвать, чтобы там хотя бы ленточку ограждающую повесили, чтобы другие люди не пострадали. Всё-таки центр города, — подытожил мужчина.