Как русские встречали весну на Благовещение

В чистоте и порядке, честь-честью встречал русский человек светлый праздник Благовещения. В этот день православная церковь вспоминает возвещение архангелом Гавриилом Пречистой Деве Марии о предстоящем рождении ею Иисуса Христа

Долой старье

В канун Благовещения суеверный крестьянин, подготавливаясь к празднику, сжигал старые, слежавшиеся за зиму соломенные постели, окуривал дымом зимние одежды, а иногда и весь свой домашний скарб. Так прогоняли всякую нечисть, порожденную темными колдовскими силами Мораны, богини зимы и смерти, и приближали наступление долгожданной Весны-Красны. В это время также сжигали одежду тяжело больных людей, чтобы защитить от «лихого сглаза» и от «всяческаго чарования».

"Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет"

В народном сознании Благовещение воспринималось как весеннее пробуждение природы. В этот день запрещалось трогать землю, так как считалось, что земля «открывается», выпуская на поверхность змей, мышей, насекомых, так же запрещалось работать. «Завьет на Благовещение гнездо птица — ослабнут у нее крылья: ни летать, ни порхать ей, век свой ходить по земле. То и человек: не будет ему безбожному ни в чем спорины: что и птице — без крыльев!»

"Как птицы прилетят, так теплота у нас придет"

Начало весны связывали с прилетом птиц, считалось, что птицы приносят ее с собой. Поэтому, чтобы приблизить наступление весны люди имитировали прилет птиц.

Из пресного, обычно ржаного теста пекли печенья в виде жаворонков или куликов с растопыренными, как в полете, крыльями. Затем с этими «птушками» дети забирались на какое-нибудь возвышенное место: крыши сараев, овинов, на повети, деревья и оставляли птичек там. Могли куликов привязывать к шестам, которые ставили в огородах, там ветер их раскачивал, птицы парили в воздухе, летали. Такие печенья могли съесть в тот же день, а могли оставить до будущего года. Тогда их расставляли в домах, садах, — да где угодно, в надежде, что они принесут благополучие.

"Дайте выкуп за птичек— пташки Богу помолятся"

С незапамятных времен на Руси существовал обычай на Благовещение выпускать из клеток птиц на волю. В городах бедняки специально ловили птиц, приносили их на базары целыми сотнями и выпускали, правда, не бескорыстно. Купцы и просто мимо проходящие, заслышав возгласы птицеловов, не скупились дать монетку-другую, чтобы выпустить птичку на свободу, и тем самым приветствовать наступившее тепло, прогнавшее лютый холод, и принести бескровную жертву матери-природе.

Песни-веснянки

Обряды имитации прилета птиц и выпускания птиц на волю сопровождались песенками-веснянками в исполнении детворы. Сидя на крышах домов, на холмах или других возвышенностях во всех концах деревни, дети «общались» друг с другом посредством коротеньких лаконичных веснянок:

«Летел кулик Из-за моря, Принес кулик Девять замков. Кулик, кулик, Замыкай зиму, Замыкай зиму, Отпирай весну — Теплое лето».

"Гукать весну"

Дети распевали веснянки, а парни и девушки «гукали весну»: после обеда брали с собой испеченные поутру пироги, затем выбирали где-нибудь на припеке местечко, обращались к востоку, произносили молитву, затем кто-нибудь запевал: «Благослови, Боже, нам весну гукати!», и все собравшиеся на «гуканье» подхватывали голосистым звонким хором:

«Ай, лели-лели, гукати! Весна красная, теплое летечко! Ай лели-лели, теплое летечко! Малым деточкам вынеси весна по яичечку!»

Запевали, сидя в кругу, при этом успевая есть, пить, и, конечно, веселиться. Последняя песня звучала столько раз, сколько парней и девушек пришло «гукать весну».

Из избы в горницу

С наступление Благовещения в некоторых местностях, особенно в южных губерниях, молодожены, как правило, перебирались из теплой избы в клеть, неотапливаемую горницу, примыкающую к избе, подобно сеням, оставляя в доме стариков и малых детишек. Впрочем, как и большая часть повседневных дел переносилась теперь из изб на улицу. Ведь праздник Благовещения и сопутствующее ему наступление весны знаменовали конец зимних работ в помещениях и начало работы на пашне.