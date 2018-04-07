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Госжилнадзор ЯНАО: сосулек на доме не должно быть вовсе
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Госжилнадзор ЯНАО: сосулек на доме не должно быть вовсе 

Красный Север 30 минут назад
Фото: Красный Север
Сосульки на крыше — явный признак того, что у дома проблемы с теплоизоляцией. По словам первого заместителя директора департамента Госжилнадзора ЯНАО Ахата Мурзакаева, сосулек не должно быть вовсе.
Их наличие говорит об утечках тепла из дома. Если сталактиты все-таки выросли, то подлежат незамедлительному уничтожению.
— Представители управляющих организаций не только должны сбивать сосульки, они обязаны проверить состояние теплоизоляционного слоя на чердачных перекрытиях и принимать меры, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не было, — прокомментировал Ахат Мурзакаев.
Что же делать, если на крыше — сугроб, над крыльцом нависла глыба или здание обрастает сосульками?
Если коммунальщики сами этого не замечают, нужно подать заявку в управляющую компанию. Это можно сделать и по телефону, записав номер заявки и срок исполнения. Период должен быть разумным, в идеале — реакция должна быть незамедлительной.
Если сигнал игнорируется, можно смело писать жалобу в муниципальный жилищный контроль или в департамент Госжилнадзора ЯНАО. Последнему ускорить реагирование помогает специальный реестр.
Еженедельно на сайте окружной структуры публикуется список обращений от граждан. Внимательные УК, увидев нарекания в свой адрес, устраняют проблему до прихода проверяющих.
На снежные шапки крыш и сосульки в окружной департамент жалуются реже, чем на сугробы во дворах. Всего четыре обращения, подтверждено пока одно. В Госжилнадзоре считают, что сегодня компании, которые дорожат репутацией, относятся к работе серьезнее. Надзорные же органы не забывают о профилактике.
— Ежегодно в адрес всех управляющих организаций направляем уведомления о том, что необходимо контролировать состояние кровли. Кроме того, при внеплановых проверках обращаем внимание на этот момент и напоминаем управляющим компаниям об их обязанностях, — отметил Ахат Мурзакаев.
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