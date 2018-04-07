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Период паводков: компания «Газпром газораспределение Кострома» перешла на усиленный режим работы
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Период паводков: компания «Газпром газораспределение Кострома» перешла на усиленный режим работы 

Kostroma.Today 32 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
Специалисты «Газпром газораспределение Кострома» перешли на усиленный режим работы, узнал KOSTROMA.TODAY. Это сделано для обеспечения безаварийной работы газораспределительных сетей города и области в период весеннего паводка.
«Жителям возможных районов подтопления необходимо помнить о том, что в случае поступления воды в помещение необходимо отключить газовое оборудование и электроприборы, перекрыть подачу газа на вводе к жилому дому, вызвать специалистов газовой службы по телефону 04 (с мобильного телефона-104) и покинуть помещение до приезда аварийной бригады», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Кострома» Алексей ТРОШИН.
В компании провели дополнительные инструктажи персонала, создали запас материально-технических ресурсов, предназначенных для локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций. Также здесь проверили исправность техники и механизмов, используемых при аварийно-восстановительных работах.
Кроме того, организованы ежедневные проверки состояния охранных зон участков газопроводов в местах их переходов через водные преграды и овраги. Под особый контроль взяты газопроводы и сооружения на них, попадающие в зону возможного затопления.
Также специалистами компании установлен порядок взаимодействия и экстренной связи с территориальными органами МЧС и местного самоуправления.
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