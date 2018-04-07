Приуральских оленеводов попросили не опаздывать на поезд Обская — Бованенково

На железной дороге Обская — Бованенково организована остановка напротив фактории Лаборовая.

Она называется 134 километр, это бывший шестой разъезд. Об этом на встрече тундровиков с представителями администрации Приуральского района в рамках Дня оленевода сообщил начальник отдела агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера Юрий Лаптандер. Он напомнил, что год назад на традиционной встрече оленеводы задавали вопрос о перевозке тундровиков по железной дороге, которая в ту пору была для них недоступна.

Юрий Лаптандер проинформировал, что работа в этом направлении проведена. Приуральский район и ООО «Газпромтранс» заключили договор на перевозку приуральцев из числа КМНС. В 2018 году перевезено 163 человека. На рейс надо записываться заблаговременно. Газпромтранс требует списки за три дня, это нужно для формирования железнодорожного состава. «Если человек записался, он должен прийти, — подчеркнул Юрий Лаптандер. — Если он нашёл транспорт, убывающий раньше, получается, что вагон ушёл напрасно. Чтобы сэкономить деньги, желательно так не поступать».