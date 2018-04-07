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К концу апреля в Самаре отремонтируют Струковский сад
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К концу апреля в Самаре отремонтируют Струковский сад 

АиФ-Самара 38 минут назад
Фото: АиФ-Самара
«К настоящему моменту в полном объеме выполнены работы по устройству систем автополива, электроснабжения, освещения и ливневой канализации, восстановлению ограждения по периметру парка. На завершение всех видов строительно-монтажных работ и работ по благоустройству территории у подрядчика чуть больше 20 дней — объект должен быть сдан 30 апреля», — подчеркнули в мэрии
Также в летнем саду отремонтировали фонтаны «Мальчик и девочка», «Грот». Несколько лет последний фонтан не работал. Обновили стелу Максиму Горькому.
Напомним, что Струковский парк закрыли на ремонт в мае прошлого года. Стоимость работ составила порядка 267 миллионов рублей.
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