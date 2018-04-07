К концу апреля в Самаре отремонтируют Струковский сад

«К настоящему моменту в полном объеме выполнены работы по устройству систем автополива, электроснабжения, освещения и ливневой канализации, восстановлению ограждения по периметру парка. На завершение всех видов строительно-монтажных работ и работ по благоустройству территории у подрядчика чуть больше 20 дней — объект должен быть сдан 30 апреля», — подчеркнули в мэрии

Также в летнем саду отремонтировали фонтаны «Мальчик и девочка», «Грот». Несколько лет последний фонтан не работал. Обновили стелу Максиму Горькому.

Напомним, что Струковский парк закрыли на ремонт в мае прошлого года. Стоимость работ составила порядка 267 миллионов рублей.