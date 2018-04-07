В Саратове временно прикрыли кинотеатр «Синема 5» из-за пожарных нарушений

Центр расположен в Заводском районе.

Как сообщает администрация кинотеатра в группе в соцсети «ВКонтакте», по решению ревизоров и правоохранителей, кинотеатр закрыли до устранения всех нарушений.

Проверяющие нашли нрушения по нескольким параметрам. В частности, слишком тихой системы аварийного оповещения в кинозалах, узким эвакуационным выходом (на 8 см уже положенного из-за ручки двери женского туалета) и отсутствие некоторых документов по отделочным материалам не переданы накладные.

Кинотеатре планируют открыть в течение семи дней.