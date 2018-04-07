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В Саратове временно прикрыли кинотеатр «Синема 5» из-за пожарных нарушений
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В Саратове временно прикрыли кинотеатр «Синема 5» из-за пожарных нарушений 

АиФ 36 минут назад
Центр расположен в Заводском районе.
Как сообщает администрация кинотеатра в группе в соцсети «ВКонтакте», по решению ревизоров и правоохранителей, кинотеатр закрыли до устранения всех нарушений.
Проверяющие нашли нрушения по нескольким параметрам. В частности, слишком тихой системы аварийного оповещения в кинозалах, узким эвакуационным выходом (на 8 см уже положенного из-за ручки двери женского туалета) и отсутствие некоторых документов по отделочным материалам не переданы накладные.
Кинотеатре планируют открыть в течение семи дней.
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