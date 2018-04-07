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Молодой красавец раздвинул ноги Валерии
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Молодой красавец раздвинул ноги Валерии 

Дни.ру 49 минут назад
Фото: Дни.ру
49-летняя Валерия похвасталась шикарным шпагатом, выложив видео в Instagram. Ножку певицы, судя на кадрам, поддерживал молодой и очень симпатичный танцор.
Сейчас Валерия готовится к юбилейному концерту. Видео было записано в рамках репетиции.
"Репетиции полным ходом, оттачиваем нюансы. Премьера шоу «К Солнцу» 13го и 14го апреля в Санкт-Петербурге в БКЗ Октябрьский, а 20го и 21го апреля в Москве в Крокус-сити холл", — пояснила артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Поклонники пришли в восторг от способностей своей любимицы. «Как девочка!Милая и красивая!👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼Завидненько-о-о!» «Такая молодец -вы Валерия..просто супер..голос..фигура..лицо», «Пересмотрела 10 раз😂, залипла, шикарно», «Какой шпагат, а какие красавцы рядом… мммм», — заявили фанаты.
Отметим, что 17 апреля Валерии исполнится 50 лет. За свою творческую карьеру певица завоевала множество наград, среди них 13 премий «Золотой граммофон», четыре премии «Муз-ТВ» ("Лучшая исполнительница 2004", «Лучшая исполнительница 2010», «Лучшее видео 2014», «Лучшая исполнительница десятилетия 2015»), две премии MTV Russia Music Awards ("Лучшая исполнительница 2004", «Лучшая песня 2005»), 13 премий «Песня года».
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