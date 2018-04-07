Монтер погиб ночью на бывшем заводе «Кроностар»

Шарья обсуждает трагедию на местном заводе «Свисс Кроно» — так теперь называется «Кроностар». Как узнал KOSTROMA.TODAY, там погиб 24-летний электромонтер.

Он работал в ночную смену и, как предполагают следователи, хотел починить оборудование по уда­лению бра­кован­но­го ла­мина­та.

По информации ГТРК «Кострома», обо­рудо­вание бы­ло обес­то­чено, па­рень по­пытал­ся до­тянуть­ся до оп­ти­чес­ко­го дат­чи­ка. Но по не­понят­ной при­чине ста­нок вдруг за­рабо­тал. Он опус­тился вниз и при­давил ра­боче­го.

Молодой человек погиб на месте.

Сле­дова­тели про­водят про­вер­ку, по результатам которой будут решать, воз­буждать ли уго­лов­ное де­ло.