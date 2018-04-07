Монтер погиб ночью на бывшем заводе «Кроностар» 

Шарья обсуждает трагедию на местном заводе «Свисс Кроно» — так теперь называется «Кроностар». Как узнал KOSTROMA.TODAY, там погиб 24-летний электромонтер.
Он работал в ночную смену и, как предполагают следователи, хотел починить оборудование по удалению бракованного ламината.
По информации ГТРК «Кострома», оборудование было обесточено, парень попытался дотянуться до оптического датчика. Но по непонятной причине станок вдруг заработал. Он опустился вниз и придавил рабочего.
Молодой человек погиб на месте.
Следователи проводят проверку, по результатам которой будут решать, возбуждать ли уголовное дело.