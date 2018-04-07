Ещё
Монтер погиб ночью на бывшем заводе «Кроностар»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Монтер погиб ночью на бывшем заводе «Кроностар» 

Kostroma.Today 54 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
Шарья обсуждает трагедию на местном заводе «Свисс Кроно» — так теперь называется «Кроностар». Как узнал KOSTROMA.TODAY, там погиб 24-летний электромонтер.
Он работал в ночную смену и, как предполагают следователи, хотел починить оборудование по уда­лению бра­кован­но­го ла­мина­та.
По информации ГТРК «Кострома», обо­рудо­вание бы­ло обес­то­чено, па­рень по­пытал­ся до­тянуть­ся до оп­ти­чес­ко­го дат­чи­ка. Но по не­понят­ной при­чине ста­нок вдруг за­рабо­тал. Он опус­тился вниз и при­давил ра­боче­го.
Молодой человек погиб на месте.
Сле­дова­тели про­водят про­вер­ку, по результатам которой будут решать, воз­буждать ли уго­лов­ное де­ло.
Kostroma.Today: последние новости
Администрацию Костромы разоряет антивирусник Касперского Злой Ваня: 5 шуток Ивана Урганта о Костроме Популярность скоростной электрички до Москвы поразила даже РЖД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Началась война с Россией»409
Украина огласила приговор экипажу российского судна197
«Малышева, наверное, сошла с ума»332
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР157
Сын Табакова прокомментировал назначение Машкова10
Видео
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
02:19
Украина огласила приговор экипажу российского судна
Украина В мире
03:51
«Это очередной бред»: в Госдуме ответили Украине
Политика Украина
10:07
«Малышева, наверное, сошла с ума»
Общество Статьи
02:44
Сын Табакова прокомментировал назначение Машкова
Шоу-бизнес
01:23
Санкционный удар: Дерипаска потерял $1 млрд
Экономика Личный счет
01:29
ЕС определился по «Северному потоку-2»
Экономика
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
00:34
Москва даст США «жесткий ответ» на санкции
Политика Статьи
03:21
У оскорбившего россиян Козловского появилась поддержка
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение