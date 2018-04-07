В черный список США попал полпред ЮФО Владимир Устинов 

Министерство финансов США опубликовало новый санкционный список. В него вошли 24 россиян, в том числе бизнесмены и высокопоставленные чиновники, фигурировавшие в опубликованном ранее «кремлевском списке».
— Всего под ограничения подпали 38 юридических и физических лиц России, — сообщает ТАСС со ссылкой на минфин США.
В обновленный санкционный список вошли полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, инвестор строительства Платова. Устинов и Вексельберг пока не комментируют ситуацию.
Всем, кто вошел в этот список, запрещено заключать какие-либо сделки на территории США. В Вашингтоне пояснили, что ограничительные меры — это ответ не на конкретные действия, а на «злонамеренную деятельность РФ». При этом представитель американской администрации подчеркнул, что Вашингтон оставляет дверь для диалога открытой.