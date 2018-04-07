Ещё
В черный список США попал полпред ЮФО Владимир Устинов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В черный список США попал полпред ЮФО Владимир Устинов 

161.ru 57 минут назад
Фото: 161.ru
Министерство финансов США опубликовало новый санкционный список. В него вошли 24 россиян, в том числе бизнесмены и высокопоставленные чиновники, фигурировавшие в опубликованном ранее «кремлевском списке».
— Всего под ограничения подпали 38 юридических и физических лиц России, — сообщает ТАСС со ссылкой на минфин США.
В обновленный санкционный список вошли полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, инвестор строительства Платова. Устинов и Вексельберг пока не комментируют ситуацию.
Всем, кто вошел в этот список, запрещено заключать какие-либо сделки на территории США. В Вашингтоне пояснили, что ограничительные меры — это ответ не на конкретные действия, а на «злонамеренную деятельность РФ». При этом представитель американской администрации подчеркнул, что Вашингтон оставляет дверь для диалога открытой.
161.ru: последние новости
Великая Вечерня и Пасхальная заутреня: публикуем расписание служб на Дону Иван Саввиди доставит Благодатный огонь из Иерусалима в Новочеркасск Маршрутка № 20 будет возить ростовчан в новом направлении
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Началась война с Россией»404
Украина огласила приговор экипажу российского судна192
«Малышева, наверное, сошла с ума»330
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР156
Сын Табакова прокомментировал назначение Машкова10
Видео
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
02:19
Украина огласила приговор экипажу российского судна
Украина В мире
03:51
«Это очередной бред»: в Госдуме ответили Украине
Политика Украина
10:07
«Малышева, наверное, сошла с ума»
Общество Статьи
02:44
Сын Табакова прокомментировал назначение Машкова
Шоу-бизнес
01:23
Санкционный удар: Дерипаска потерял $1 млрд
Экономика Личный счет
01:29
ЕС определился по «Северному потоку-2»
Экономика
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
00:34
Москва даст США «жесткий ответ» на санкции
Политика Статьи
03:21
У оскорбившего россиян Козловского появилась поддержка
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение