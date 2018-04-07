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Индекс счастья британской молодежи опустился до самого низкого уровня
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Индекс счастья британской молодежи опустился до самого низкого уровня 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 7 апреля. /ТАСС/. Индекс счастья и уверенности молодежи Великобритании упал до самого низкого уровня с начала наблюдений в 2009 году. Об этом свидетельствует доклад, опубликованный благотворительной организацией Prince's Trust, которая помогает молодым людям в трудоустройстве.
"Этот доклад показывает, что счастье молодых людей в каждой сфере их жизни никогда до этого не было на таком низком уровне, в частности в том, что касается ситуации с их трудоустройством, здоровьем и количеством денежных средств", — отметил в материале глава организации Ник Стейс.
Для подготовки исследования были опрошены 2194 юношей и девушек в возрасте от 16 до 25 лет. У респондентов узнали, насколько счастливыми и уверенными они себя чувствуют в различных социальных аспектах. На основании их ответов был сформирован индекс, где 0 — уровень абсолютной неуверенности и отсутствия счастья, а 100 — показатель полного счастья и уверенности в завтрашнем дне.
В 2018 году индекс счастья и уверенности у юных британцев составил 69. Самый высокий показатель — 73 был зафиксирован в 2009, 2010 и 2012 годах. В 2017 году уровень счастья молодежи Британии остановился на отметке 70.
Большую тревогу у молодых людей вызывает ситуация с занятостью: 28% респондентов чувствуют себя «оказавшимися в замкнутом круге постоянной смены мест работы, которая не приносит удовольствия». Еще 29% юных британцев сказали, что им приходится браться за любую работу вместо того, чтобы строить карьеру. Это сказывается на их общих представлениях о будущем. Волнует респондентов и политическая ситуация в стране: 59% опрошенных считают, что непредсказуемый политический климат заставляет их переживать о том, что их ждет.
Согласно исследованию, девушки испытывают большее беспокойство, чем юноши: 57% респонденток беспокоятся, что они «в целом недостаточно хороши», 62% считают, что недостаток уверенности не дает им развиваться, столько же переживают за свое финансовое благополучие. У представителей мужского пола эти показатели составляют 41, 46 и 45% соответственно.
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