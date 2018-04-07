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Новый фонтан на четвертой очереди набережной протестируют 20 апреля
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Новый фонтан на четвертой очереди набережной протестируют 20 апреля 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Четвертая очередь самарской набережной готова на 90%. Об этом сообщил руководитель проекта реконструкции Денис Шапошников во время выездного заседания мэрии города.
— Мы почти закончили стелу «Ладья» и новый фонтан. Пробный запуск мы планируем провести 20 апреля, — рассказал Денис Шапошников. — Также рабочим одолжны доделать облицовку малых архитектурных форм и озеленить территорию.
После окончания этого этапа работ подрядчику необходимо уложить асфальт в зоне отдыха. Его цвет предложили выбрать горожанам. На выбор есть два цвета — черный и красный.
— Если самарцы решат, что нужно сохранить традиционный красный асфальт, то так и будет, — заявила Елена Лапушкина.
Реконструкция набережной стартовала в марте прошлого года. За это время на обновленной территории появились площадки для проведения культурных мероприятий, клумбы и пешеходные дорожки. Обновили и саму «Ладью». На нее нанесли антивандальное покрытие.
Ранее власти сообщили, что ремонтные работы на четвертой очереди набережной должны завершиться к 20 мая.
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