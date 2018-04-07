Столичные юнармейцы встают под паруса

ДОСААФ города Москвы разработали программы обучения для участников молодежного патриотического движения.

В прославленном Московском морском учебном спортивно-техническом центре (ММУСТЦ) ДОСААФ России за шесть с лишним десятилетий его работы было подготовлено свыше 50 000 специалистов для Военно-Морского флота Советского Союза и Российской Федерации . А теперь впервые специалисты ММУСТЦ разработали программы обучения по морским и речным профессиям для юнармейцев. Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ДОСААФ России, столичный морской центр стал первой организацией в стране, которая совместно с ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» города Москвы, организовала и на бесплатной основе проводит такие программы для членов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

ММУСТЦ приступил к подготовке юнармейцев из Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ по двум специальностям: судоводитель маломерного судна и матрос судов внутреннего плавания. По словам директора Центра Джамава Джамалова, в каждую группу будущих судоводителей входит до 25 человек, обучение подростков проводится по субботам, учебный курс рассчитан на три-четыре месяца. «Учащиеся осваивают вязание морских узлов, флажный семафор, азбуку Морзе, занимаются отработкой в бассейне индивидуальных и коллективных спасательных средств, на полигоне борьбы за живучесть корабля проходят дымовой лабиринт, обучаются поиску и эвакуацией „пострадавшего“, тушением пожара, заделкой пробоин», — рассказал Джамав Джамалов.

После окончания обучения и сдачи экзамена юнармейцы получат свидетельство о прохождении курса программы. По достижении 18 лет курсанты, прошедшие обучение по профессии судоводитель маломерного судна, должны будут подтвердить свои знания и навыки экзаменом в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). «Успешно пройдя это испытание, ребята получат удостоверение на право управления мотолодкой и гидроциклом», — сказал директора центра.

В ММУСТЦ ДОСААФ России не останавливаются на достигнутом. Уже разработаны еще две программы обучения для юнармейцев, в том числе, «Морской спасатель». Планы подготовки столичных юнармейцев одобрены Центром патриотического воспитания и школьного спорта города Москвы и под них планируется выделить финансовые средства на 2018/2019 учебный год.

А в учебно-спортивном центре ДОСААФ ЮВАО города Москвы недавно состоялось первое учебное занятие юнармейцев по модульной программе «Юный парашютист». Участие в нем приняли юнармейцы из 18 образовательных учреждений столицы общей численностью 148 человек. На занятии присутствовали председатель ДОСААФ города Москвы Вячеслав Ниниченко и представители Центра патриотического воспитания и школьного спорта столицы. Ознакомительное занятие об истории развития парашютизма и традициях Воздушно-десантных войск России для участников Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» провели генерал-майор ВДВ Александр Дегтев и мастер спорта, заслуженный тренер по парашютному спорту Марк Потапов. Столичные юнармейцы также ознакомились с программой подготовки и расписанием занятий, осмотрели учебно-материальную базу учебно-спортивного центра ДОСААФ ЮВАО, предназначенную для реализации программы «Юный парашютист».

В призерах — «гладиаторы» из Москвы

В спортивном комплексе Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС) состоялся Всероссийский турнир на кубок ДОСААФ России по комплексному единоборству среди допризывной молодежи в возрастных категориях 15-16 лет и 17-19 лет.

Комплексное единоборство — это военно-прикладной вид спорта, состоящий из состязательного поединка, объединяющего применение в комплексе наиболее эффективных ударов, бросков, болевых приемов и технических действий из всех видов борьбы и ударных единоборств.

Главной целью турнира на кубок ДОСААФ России является приобщение молодежи к здоровому образу жизни, подготовка к службе в Вооруженных силах и правоохранительных органах России , популяризация комплексного единоборства среди допризывной молодежи. Общее руководство подготовкой и проведением турнира было осуществлено Федерацией комплексного единоборства России (ФКЕ), Центральным советом ДОСААФ России и региональным отделением ДОСААФ Московской области . Для ФКЕ текущий год является юбилейным. Уже 15 лет федерация занимается популяризацией спорта среди детей и взрослых.