Челябинские орнитологи забили тревогу: пеликаны исчезают

Челябинской области орнитологи бьют тревогу. Здесь на грани исчезновения пеликаны, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

Донгузловский заказник. Орнитолог Евгений Попов рассказывает, как устроено гнездо пеликана. Весной они селятся тут большими колониями, но популяция не растет. Из-за паводков гнезда затапливает, и птенцы гибнут.

«Они прилетят буквально через неделю. Если не подтопит, они выведут птенцов. Но если подтопит, яйца уплывут», — говорит орнитолог-любитель Евгений Попов.

Пеликаны эти не простые, а кудрявые — редкий вид. Занесен в Красную книгу России . Зимуют они в теплых краях, а в марте прилетают гнездиться в топях заказника. Этой весной здесь будет много воды. Пернатые снова могут потерять почти все потомство. Чтобы исправить положение, защитники природы построили для них плот.

«Сейчас второй этап работы — монтаж этого плота. Мы сейчас находимся в Донгузловском заказнике на месте гнездования пеликанов», — говорит председатель регионального экологического общественного движения «Народный контроль» Ирина Труш.

Его собрали из сосновых поддонов. Покрыли антисептиком, чтобы не гнил. Нагрузка будет большая: взрослый пеликан весит более десяти килограммов. Поэтому на воде конструкцию поддержат плавучие бочки. Всем бедам назло такой плот, конечно, не годится — маловат. Но это только пробный вариант.

Материал для гнезд — тростник. Его постелили сверху. Пробное гнездовище готово. Теперь главное, чтобы пернатым новое жилье понравилось.

«Здесь все зависит от пеликана, он должен загнездиться, будем наблюдать», — говорит Труш.

Если новоселье пройдет успешно, волонтеры дождутся отлета стаи на зимовку и продолжат строить для пеликанов искуственные гнезда.

Защитники природы рассчитывают, что в будущем Донгузловский заказник станет объектом экотуризма.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ