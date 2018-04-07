«Как выжить среди идиотов»: Что ищут пользователи Рунета?

Ровно 24 года назад 7 апреля 1994 года в международной базе данных национальных доменов верхнего уровня был зарегистрирован домен RU. К чему все это приведёт, тогда еще никто не знал, но продвинутые пользователи сразу же возложили на интернет большие надежды. И оказались правы. «МИР 24» вспомнил самые интересные факты о российской сети, о которых многие уже не помнят.

В СССР сеть была. Многие полагают, что интернет появился в России только благодаря радикальным политическим изменениям. Однако разработки над собственным доменом вел еще Советский Союз в 70-х годах прошлого века. Тогда же в одну из новогодних ночей было отправлено первое в истории Союза электронное сообщение из Москвы — бутылка шампанского. А уже в 1976 году в СССР провели первый интернет-мост. Конечно же, все разработки велись в состоянии особой секретности. И до сих пор вся информация остается строго засекреченной.

Соцсети будущего

Когда они заменят нам жизнь?

Название Рунет появилось благодаря слиянию доменного имени Ru и постфикса Net, что в переводе с английского значит «сеть». Термин был придуман гражданином Израиля Раффи Асланбековым, который был автором одной из первых регулярных русскоязычных сетевых колонок «Мысли Великого дяди». Он просто начал использовать название для обозначения российского интернета, и многим пользователям понравилось это слово. И в 2001 году оно официально вошло в орфографический словарь Лопатиной, а в 2005 — Розенталя. Вслед за Рунетом появились: Казнет (казахская сеть, — прим.ред.), Байнет (белорусская сеть), Узнет (узбексакая), и даже Татнет (татарский интернет, — прим. ред.).

А вот появление блогеров в России началось в 1999 году, когда пользователь Алексей Толкачев впервые опубликовал запись на русском языке на американском хостинге LiveJournal. Однако сам Толковчев блогингом на регулярной основе не занимался, в отличие от Михаила Вербицкого и Романа Лейбова , которые по сути ввели моду на ведение ЖЖ.

Большой вклад в становление сегодняшнего блогинга в России внес Антон Носик , создавший интернет-издание «Вечерний интернет». Интересно, что первым, кто предсказал появление интернета, был русский философ и писатель Владимир Одоевский

В 1837 году в своем незаконченном романе «4338-й год» он писал: «между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далёком расстоянии люди общаются друг с другом».

Знал бы тогда классик, что это будущее гораздо ближе, чем 4338 год.

От «Одноклассников» до Facebook

Как социальные сети сводят с ума Первые российские сайты создавались практически «из-под палки». Постановление правительства РФ в 2003 году обязало все федеральные органы власти создать свои интернет-ресурсы и регулярно обновлять на них информацию о своей работе. Интересно, что некоторым даже потребовалось решение суда, чтобы выполнить постановление.

А сегодня Россия занимает первое место по количеству пользователей сети в Европе и шестое в мире. Кстати, сегодня чуть более 57% пользователей Рунета пользуются им каждый день. В среднем россиянин проводит в интернете 148 минут, 120 из них в среднем пользуется мобильным интернетом.

Как бы смешно это ни звучало, но пользователи Рунета среди существующих браузеров до сих пор предпочитают Internet Explorer, который делит первое место по количеству использования с Google Сhrome. А вот Firefox использует только 10% аудитории Рунета, Opera — и вовсе 2%.

По исследованиям Яндекса , самыми популярными доменами среди пользователей Рунете стали: Вконтакте, Авито, Мейл.ру , Одноклассники, YouTube и AliExpress.

При этом, сам Яндекс, который был запущен в 1997 году, быстро обогнал остальные поисковики и занял первое место среди пользователей Рунета.

Самой популярной социальной сетью на 2017 год остается Вконтакте — в ней зарегестрированы почти 26 миллионов пользователей Рунета, вслед за ней идут Одноклассники — там около 24 миллионов, Instagram на третьем месте — им пользуются около 8 миллионов, четвертое место в Рунете занимает Facebook — это около 2 миллионов пользователей, замыкает пятерку Twitter с 1,2 миллиона человек.

А вот поисковые запросы в Рунете нередко становятся объектом для шуток. Что только ни ищут русскоязычные пользователи. Например, «при нападении зомби мои шансы на спасение», «в Рязани пироги с глазами их едят они глядят», «трое в лодке нищета и собаки», «чупа чупс со вкусом квартиры в Москве», «почему я шампунь», «почему я идиот», «почему кот перестал воровать», «хочу замуж без любви», «как выжить среди идиотов», «количество дебилов в России» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.)

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ