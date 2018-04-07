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Косачев о включении в санкционный список США: Это клоунада
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Косачев о включении в санкционный список США: Это клоунада 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Не успел вернуться из Парижа, как тут новость — американцы «и меня посчитали».
Во Франции мы с коллегами по Совету Федерации провели откровенные, содержательные, честные дискуссии по всему комплексу проблем современной международной политики. Были приняты Председателем Сената, несколько часов провели вместе с членами Комитета по международным делам, обороне и безопасности, (отдельно) Комитета по европейским делам и (отдельно) руководством группы дружбы с Россией верхней палаты французского парламента.
Видимо, именно такого рода диалоги (среди прочего) и пытаются сорвать американские поборники «демократизации всего мира» дуболомными санкциями. Своим парламентариям с нами уже давно общаться запретили, теперь будут до европейцев добираться.
Ну-ну. С российской стороны это совершенно точно ничего не поменяет и ни к чему не приведёт. Европейцам же предстоит опять защищать свои интересы и свой суверенитет. Не от России. От США.
PS Вот сбросили мне более подробные комментарии Минфина к каждой фамилии из американского санкционного списка. Где-то очень подробные объяснения, где-то менее. В части меня касающейся совсем лаконично:
Konstantin Kosachev is the Chairperson of the Council of the Federation Committee on Foreign Affairs. Kosachev is being designated pursuant to E. O. 13661 for being an official of the Government of the Russian Federation.
Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет.
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