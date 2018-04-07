Сидней Рейли: что произошло с британским суперагентом в России

Сиднея Джорджа Рейли называли «королем шпионов», он был одним из прототипов Джеймса Бонда . «Я был в миллиметре от того, чтобы стать властелином России » — говорил Сидней.

Зигмунд Розенблюм

Биография любого шпиона состоит на 80 процентов из белых пятен. Биография Рейли — не исключение. Неизвестно достоверно даже то, где он родился. Будем придерживаться официальной версии. По ней — Рейли родился в Одессе в семье обедневшей дворянки и еврейского маклера и судового агента Розенблюма. Зигмунд (так звали мальчика) очень тяготился своим еврейским происхождением, в будущем он будет настаивать на том, что он из дворянского рода. Достоверно неизвестно, что послужило причиной, но однажды юноша оставил записку, в которой сообщил, чтобы его тело искали подо льдом Одесского залива. Домой Зяма так и не вернулся. Дальнейшие сведения о его жизни опять же спорны. По одним данным, Зигмунд изучал философию в Гейдельберге, по другим — сразу отплыл в Южную Америку, где сменил множество работ, прежде чем устроился поваром в команду английских «географов» (сотрудников разведки). Во время экспедиции он спас командира (помогло знание медицины) и тот помог ему с получением английского паспорта и предложил работать на разведку. Некоторые исследователи считают, что Рейли закончил Девонширскую шпионскую школу

Первым серьёзным испытанием для Рейли стал Порт-Артур. Туда он прибыл под видом торговца лесоматероиалами. Войдя в доверие к командованию русских войск, Рейли выкрал оборонительный план Порт-Артура и других фортификационных сооружений, который вскоре выгодно продал японцам. Несмотря на подозрения в шпионаже, Рейли благополучно вернулся в Санкт-Петербург и с 1905 года до начала Первой Мировой войны работал в должности помощника военного атташе. Очевидно, что он не просто «работал», но собирал сведения и заводил нужные знакомства. За годы жизни в России Рейли сумел стать «своим» в различных кругах, что сильно пригодится ему в дальнейшем. Рейли даже создал связи с царским правительством и когда началась Первая мировая война, отправился в Нью-Йорк , чтобы переправить в Россию оружие из Америки. И ему-таки удалось заключить взаимовыгодную сделку.

Возвращение в Россию

Россия не отпускала Рейли. Он прекрасно владел шестью или семью европейскими языками и несколькими восточными, но сфера его разведдеятельности была именно здесь, в России. В его планы входило, не много-не мало, стать властелином России. Еврейский мальчик в нем был тщеславен. В декабре 1917 года Рейли вернулся в Россию. Его целью было восстановление сети английской резидентуры, а в дальнейшем — свержение власти большевиков. Ему удается завербовать председателя Мурманского совдепа А. Юрьева и других влиятельных лиц. Английская разведка планировала развернуть интервенцию в Россию и повлиять на большевистских лидеров. В январе 1918 года через Архангельск Сидней Рейли пробирается в Петроград под видом турецкого негоцианта Массино (девичья фамилия матери Зигмунда). Рейли ведёт активную работу и ему даже удаётся получить подлинное удостоверение на имя сотрудника Петроградского ЧК Сиднея Георгиевича Реллинского! Этот документ позволял ему свободно входить в Кремль, где размещалось советское правительство. По непроверенным данным, он даже имел тайную встречу с Лениным, передав ему письмо от премьера Англии Ллойда-Джорджа.

Спасение Керенского и кипучая деятельность

Рейли удавалось провернуть, казалось бы неосуществимое. В мае 1918 года он поехал на белый Дон , к Каледину, и под видом сербского офицера через всю Россию вывез в Мурманск и посадил на английский эсминец Александра Керенского. Подобная операция стоила немалых сил и средств, но Рейли всегда нужно было доказывать, что он способен на нечто большее, чем просто работа, чем просто жизнь. В Москве и Петрограде он занялся тем, что принялся организовывать заговоры против большевиков. Вербовка требовала огромных денег, которые обеспечивала английская разведка и заинтересованные в свержении большевистского режима промышленники. В июне 1918 года Рейли передал пять миллионов рублей для финансирования Национального и Тактического центров и координировал мятеж левых эсеров 6 июля 1918 года в Москве.

Заговор послов

План был прост, но, как покажет время, не гениален: подкупить охрану Кремля и личную охрану Ленина -латышских стрелков — и совершить переворот. Всё шло успешно. Рейли предлагал арестовать большевистских лидеров 28 августа 1918 года, во время заседания Совета народных комиссаров. В план Рейли входил немедленный захват Государственного банка, Центрального телеграфа и телефона и других важнейших учреждений. Сиднею удалось сблизиться с командиром 1-го латышского артдивизиона Э. Берзиным. Они несколько раз встречались, обговаривая подробности. В итоге Рейли передал Берзеню деньги. По одним данным — 700 000 рублей, по другой — миллион двести. Суть не в сумме. Суть в том, что Берзень, как и латышские стрелки, был участником ловушки, устроенной ЧК, и деньги, и подробности переговоров передавались на Лубянку. Чекисты даже сами подталкивали заговорщиков к совершению террористических актов. Так, Берзинь предлагал Рейли организовать похищение Ленина и Троцкого, что создаст панику и исключит возможность освобождения этих лидеров. Рейли же отговаривал заговорщиков от такого шага, предлагая сделать этих политиков не мучениками, «а посмешищем всего мира». И для этого предлагал без штанов провести их по улицам Москвы! Заговор с треском провалился. Рейли чудом удалось избежать расстрела. Он был приговорен к смертной казни заочно. В одежде священника он перебрался в Ригу и оттуда уже с фальшивым немецким паспортом отбыл на голландском пароходе в Берген, а затем и в Англию.

Явка провалена

В Англии Сидней не засиживался. До своего последнего возвращения в Россию в 1925 году Рейли побывал в Одессе, где провёл множество переговоров, успел провести «Вечер встречи бывших портартуровцев», наладить некоторые агентурные связи, а также связи с «Советом государственного объединения России» и с украинским «Союзом хлеборобов». На месте Зигмунд Розенблюм точно не сидел. В начале 20-х годов Рейли, которого отстраняли от денежным потоков при заключении сделок в Одессе, все же удалось немного разбогатеть. Он спекулировал чешским радием и «чудо»-лекарством «гумагсолан», стал рантье и вошел в высшие круги английского общества, общался с Черчиллем. В 1924-25 годах Рейли живёт в Америке, где судится за комиссионные с одной крупной фирмой, ездит с антисоветскими лекциями и говорит о «красной угрозе». Рейли отметился и в"литературной» среде: с писателем Полом Дюксом, он перевел на английский книгу Савинкова — «Конь вороной». Рейли ещё не знал, что её автора нет в живых…

«Трест» и треск

Тройной агент Джордж Хилл , советник Троцкого, который работал одновременно на «Интелледженс Сервис», ОГПУ и на немецкую разведку стал для Рейли обманчивым маяком. Хилл прислал Сиднею письмо, в котором предлагал встречу с активистами подполья. Сидней принял приглашение. Это стоило ему жизни. Для дезинформации английской разведки в газете «Известия» была опубликована короткая заметка о том, что «четверо контрабандистов пытались перейти финскую границу. В результате двое были убиты». В это время Сидней давал на Лубянке показания. 5 ноября Сиднея Рейли расстреляли.

P. S. Справедливости ради стоит сказать, что существует также версия, по которой никакого Сиднея Рейли, английского шпиона не существовало, а был советский разведчик Сидней Реллинский, который разоблачил заговор послов, а после отбыл в Англию. В 1925 году получил приказ вернуться в СССР и сообщения о его гибели были подставными. Версия малоубедительная, но для полноты картины… хотя с разведчиками полноты картины быть не может.