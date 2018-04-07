«Какая экзотика»: Николай Басков отправился на Мальдивы

Знаменитый певец Николай Басков решил немного отдохнуть на солнышке и отправился на несколько дней на Мальдивы . Артист опубликовала пару фотографий в личном микроблоге, чем вызвал некоторую зависть у своих многочисленных поклонников в сети.

Популярный эстрадный и оперный певец решил немного отдохнуть от работы и посреди весны отправился в лето, улетев на излюбленный многими знаменитостями курорт. Через некоторое время мужчина выложил в своем официальном аккаунте в Инстаграме серию из нескольких снимков, показав подписчикам местные красоты и блюда, которыми ему довелось угоститься на Мальдивах. «Внезапное лето на несколько дней»

Фанаты народного артиста России , естественно, принялись желать ему хорошего отдыха и приятного времяпрепровождения, жалуясь на погоду в их городах, далекую от теплой и солнечной. А многие из них, увидев все это великолепие на фотографиях своего кумира, просто обзавидововались Баскову и попросили привезти им гостинцев с далеких островов.

«Как приятно когда тепло!» «Колечка, когда будешь возвращаться назад, привези уже это лето к нам!» «Ух! Красота!» «Вид сказочный, спокойный…» «Обязательно отдыхать надо!» «Что это на тарелке? Какая-то экзотика» «Колюня, пришли тех вкусняшек, что на столе. Хоть попробовать на старости лет…» Что интересно, часть поклонников «натурального блондина» заострили свое внимание не на красотах островов, а на внешности Баскова. Они начали уже в который раз обсуждать его фигуру, заверяя, что артист заметно похудел и стал выглядеть намного лучше, чем еще примерно год назад.

А не так давно Басков представил свою новую песню, которая не дает покоя его поклонникам. Они не только хвалят любимого исполнителя за очередной хит, но и умоляют рассказать, о ком же написана эта песня.