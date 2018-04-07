Одесский судья-стрелок вонзил себе ручку в живот и руку во время суда

Об этом сообщает ТСН.

«Пускай везут меня в тюрьму, если есть обстоятельства… Не хочу я так жить», — кричал Буран, вонзая себе ручку в руку, а затем в живот.

Так он отреагировал на продление круглосуточного домашнего ареста. Буран просил смягчить ему меру пресечения, так как ему нужно присматривать за родителями и зарабатывать деньги.

В марте 2016 года детективы НАБУ запечатлели факт получения судьей Малиновского суда Одессы Алексеем Бураном взятки в размере 500 тыс. грн. (около 1 млн руб.) за вынесение решения по делу о взыскании долга. Когда к Бурану прибыли с обыском, он начал отстреливаться из травматического оружия.