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Одесский судья-стрелок вонзил себе ручку в живот и руку во время суда
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Одесский судья-стрелок вонзил себе ручку в живот и руку во время суда 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает ТСН.
«Пускай везут меня в тюрьму, если есть обстоятельства… Не хочу я так жить», — кричал Буран, вонзая себе ручку в руку, а затем в живот.
Так он отреагировал на продление круглосуточного домашнего ареста. Буран просил смягчить ему меру пресечения, так как ему нужно присматривать за родителями и зарабатывать деньги.
В марте 2016 года детективы НАБУ запечатлели факт получения судьей Малиновского суда Одессы Алексеем Бураном взятки в размере 500 тыс. грн. (около 1 млн руб.) за вынесение решения по делу о взыскании долга. Когда к Бурану прибыли с обыском, он начал отстреливаться из травматического оружия.
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