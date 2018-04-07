Продукты с землей и выхлопами продают ростовчанам на «стихийном» рынке

Жительница Ростова возмущается «стихийными» рынками, вырастающими каждую весну на одном и том же месте. «Работаю я в центре города, поэтому и остановка, на которою я приезжаю и уезжаю „Центральный рынок“. С наступлением теплоты, на территории остановок образовался РЫНОК! Это разве нормально? Это вообще законно?»

Женщину возмужает явная антисанитария происходящего. Продукты лежат в рваных картонных коробках прямо на земле. На них летит пыль, проезжающий мимо транспорт обдает выхлопными газами. И потом это кто-то будет есть!

Кроме этого, территория вокруг торгашей превращается в помойку. «Мало того, эти продавцы занимают всё больше и больше территории (оставляя людям островки свободного места), так они ещё умудряются засорить своими отходами „культурную область“ (газоны, область возле памятника). Кругом их картонные обрезки, бутылки, пластиковые поломанные корзинки, бычки от сигарет (надо же себя как-то развлекать весь день)» — возмущена женщина.

В подтверждение своих мыслей она выложила фотографии центра города, медленно превращающегося в хлев. Ростовчане в комментариях подливают масла в огонь: «Люди сами этому способствуют, как и в случае с собакой-попрошайкой. Хотят — покупают, хотят — травятся», «Пнула бы им по ящикам», Проходя мимо таких мест я всегда думаю, как люди могут покупать продукты, которые лежат на открытом воздухе и на них летит пыль".