Более 11 проц. новых исков в 2017 году в Пекине были поданы через систему онлайн регистрации

Пекин, 7 апреля / Синьхуа / — Количество новых исков, поданных в китайской столице в прошлом году через интернет, составило более чем 11 проц. Об этом сообщили в Народном суде высшей ступени Пекина в пятницу.

С целью повышения эффективности, все суды мегаполиса уровня средней ступени и ниже разрешили подачу исков через мобильное приложение Вичат. По сообщению Народного суда высшей ступени Пекина, пять судов столицы средней ступени предоставили возможность подавать заявления непосредственно в режиме онлайн.

Онлайн регистрация исков предусмотрена прежде всего для гражданских и коммерческих дел по первой инстанции, а также дел, касающихся прав интеллектуальной собственности и правоприменения.

В 2017 году 86086 исков были поданы в режиме онлайн или зарегистрированы к подаче, составив 11,2 проц. от общего числа новых дел в городе.

По словам чиновника Народного суда высшей ступени Пекина, у данного ведомства есть своя учетная запись в Вичате, с помощью которой люди могут следить за судебным процессом и выполнять такие процедуры, как предоставление материалов и обращение к судьям. -0-