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Более 11 проц. новых исков в 2017 году в Пекине были поданы через систему онлайн регистрации
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Более 11 проц. новых исков в 2017 году в Пекине были поданы через систему онлайн регистрации 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ — Количество новых исков, поданных в китайской столице в прошлом году через интернет, составило более чем 11 проц. Об этом сообщили в Народном суде высшей ступени Пекина в пятницу.
С целью повышения эффективности, все суды мегаполиса уровня средней ступени и ниже разрешили подачу исков через мобильное приложение Вичат. По сообщению Народного суда высшей ступени Пекина, пять судов столицы средней ступени предоставили возможность подавать заявления непосредственно в режиме онлайн.
Онлайн регистрация исков предусмотрена прежде всего для гражданских и коммерческих дел по первой инстанции, а также дел, касающихся прав интеллектуальной собственности и правоприменения.
В 2017 году 86086 исков были поданы в режиме онлайн или зарегистрированы к подаче, составив 11,2 проц. от общего числа новых дел в городе.
По словам чиновника Народного суда высшей ступени Пекина, у данного ведомства есть своя учетная запись в Вичате, с помощью которой люди могут следить за судебным процессом и выполнять такие процедуры, как предоставление материалов и обращение к судьям. -0-
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