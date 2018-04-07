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Во Франкфурт пришла весна
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Во Франкфурт пришла весна 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Франкфурт, 7 апреля /Синьхуа/— На снимке: во Франкфурте цветут весенние цветы.
Франкфурт, 7 апреля /Синьхуа/— На снимке: во Франкфурте цветут весенние цветы.
Франкфурт, 7 апреля /Синьхуа/— На снимке: во Франкфурте цветут весенние цветы.
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