Советский суд: кого в СССР расстреливали по ошибке

Судебно-правовая система в СССР часто давала сбои. Нередко вместо тех, кто должен был реально понести наказание, арестовывали и казнили невиновных или не связанных с конкретным преступлением людей.

Почему происходило то, стоило некоторым людям жизней? Причина кроется в том, как работал судебно-правовой механизм. Система планирования в Советском Союзе требовала закрытия определенного количества уголовных дел за отчетный период.

Преступления, которые не раскрывались длительное время, привлекали особо пристальное внимание высшего руководства МВД . Если же дело было из разряда громких, взволновавших широкую общественность, то за ним следило уже партийное руководство. [С-BLOCK]

Чтобы не получить по шапке за «висяки», не лишиться возможности продвижения по службе и наград, следователи делали все мыслимое и немыслимое, разыскивая реальных преступников. Когда же это не получалось, они «вешали» эти нераскрытые преступления на более-менее подходящих кандидатур.

Только с 1962-го по 1990 годы в СССР были казнено порядка 21 000 человек. Но сколько из них были виновны на самом деле? Признание выбивалось порой физическими методами. На отдельные факты, свидетельствовавшие о непричастности подозреваемого к преступлению, умышленно закрывали глаза.

Вор должен сидеть в тюрьме!

«Витебский маньяк» Геннадий Михасевич совершил свое первое убийство в 1971 году. По этому делу за восемь лет, что велось следствие, были осуждены 14 человек. Убийства не рассматривались как серийные. За решеткой оказывались люди, у которых не было алиби, либо случайно связанные с жертвами или местом, где обнаруживали тела.

Так, на десять лет был осужден некто Глушаков, давший ложные показания под влиянием угроз. В 1979 году за убийство девушки были осуждены любовники Николай Тереня и Людмила Кадушкина. Тереню приговорили к расстрелу. Кадушкина же оговорила себя и своего приятеля и получила всего 15 лет за «чистосердечное» признание.

В случае с Тереней и Кадушкиной просматривается закономерность, характерная для многих расследований того времени. В первую очередь, дело «шили» тем, кто не отличался законопослушностью и не был достойным представителем советского общества. Николай и Людмила были неоднократно судимы и попались на краже. Заодно им «прицепом» добавили еще и убийство. Это была прекрасная возможность для следователей повысить процент раскрываемости. От этого зависело начисление премий.

И вор, и псих

В деле еще одного маньяка, Николая Фефилова, тоже есть невинно пострадавший вор — Георгий Хабаров, только вышедший из тюрьмы. Его взяли в качестве подозреваемого потому, что он ухаживал за одной из жертв Фефилова. Михаил, как Тереня и Кадушкина, любил выпить и нигде не работал. Более того, он страдал олигофренией.

По умолчанию следователи решили, что нормальный человек не будет насиловать и убивать девушек. Значит, виноват человек с психическими отклонениями. Георгий был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу.

Михаил Титов — еще один из тех, кого обвиняли в фефиловских убийствах девушек. Он тоже состоял на учете в психоневрологическом диспансере. О том, как следователи пытались получить его признание, красноречиво говорит то, что он скончался в тюремной больнице через полтора месяца после ареста от переломов костей, разрывов и кровоизлияний внутренних тканей и органов. Начальника СИЗО был уволен, никаких уголовных дел в отношении него не возбудили.

По аналогии

Александр Кравченко был расстрелян за убийства, совершенные Андреем Чикатило . Кравченко отсидел перед этим шесть лет за то, что в Херсонской области совершил изнасилование и убийство несовершеннолетней, и вышел на свободу в 1976 году. В 1978-м в Херсоне был найден женский труп. Поскольку, в первую очередь, следователи отрабатывали версии с рецидивистами, а Кравченко жил неподалеку от места преступления, он опять попал под подозрение.

Интересно, что Кравченко сразу не арестовали — его алиби подтвердила жена. Это произошло лишь месяц спустя. Александра поймали на краже: ворованные вещи были найдены в его доме, он не отказывался от содеянного преступления. А через несколько дней после ареста он взял на себя и убийство и был приговорен к высшей мере наказания. Жена тоже изменила показания — ее припугнули, что она пойдет как соучастница убийства. [С-BLOCK]

Несколько раз Кравченко подавал апелляции, но суды разных инстанций возвращали дело на доследование, заменяли высшую меру на 15 лет строгого режима. В итоге приговор в июле 1983 года был приведен в исполнение, ведь нужно было закрыть дело.

Избиения, угрозы, издевательства и унижения, которым подвергались подследственные в СИЗО, вынуждали их клеветать на самих себя. А настоящие преступники в это время продолжали творить беззаконие, пользуясь несовершенством судебно-правового механизма в СССР.

«Вышка» за капитал

Человек развитого социализма не должен думать о своем благосостоянии. Капиталистические наклонности наказывались в СССР по всей строгости закона, а он был суров. И правительство не брезговало само пойти на преступление ради того, чтобы продемонстрировать всю суровость законодательства.

Именно таким показательным делом стал в 1961 году процесс валютчиков Рокотова и Файбишенко. При задержании у Рокотова изъяли 12 кг золотых слитков, 440 золотых монет, ювелирные украшения, которые он прятал в камере хранения на Ленинградском вокзале. Файбишенко же в момент ареста при себе имел 148 золотых английских фунтов, а дома, в ножке платяного шкафа, у него обнаружили валюту почти на 500 000 рублей. [С-BLOCK]

В соответствии с действующим на тот момент законодательством махинаторам дали восемь лет тюрьмы. Однако Н. С. Хрущев потребовал ужесточения меры. Рокотову-Косому, Файбишенко-Червончику и еще одному крупному валютчику — Яковлеву-Дим Димычу — мера пресечения была изменена на высшую, хотя в Уголовном кодексе было указано, что закон не имеет обратной силы и текущие изменения в законодательстве не влияют на ранее вынесенный приговор. Яковлев, получивший посылку из Финляндии с контрабандной партией золотых часов, тоже попал под «акцию», несмотря на то что активно сотрудничал со следствием и был болен туберкулезом. Всех троих расстреляли, мотивируя это волей народа.

Такую вопиющую несправедливость нельзя назвать ошибкой — все трое преступили действующие нормы законодательства — однако этот случай наглядно демонстрирует, почему в СССР никто не верил в справедливый суд и почему встреча с милицией не сулила ничего хорошего.