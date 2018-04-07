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Любопытная норка и мартовские коты: челябинцы выбрали лучшее фото месяца
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Любопытная норка и мартовские коты: челябинцы выбрали лучшее фото месяца 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Всю минувшую неделю читатели 74.ru голосовали за самый лучший снимок из рубрики «Фото дня» в марте. Первый весенний месяц подарил нам немало интересных кадров, а потому выбор было сделать непросто. Но всё же победители определены. Рассказываем, кто попал в топ-3.
Больше всего голосов набрала любопытная норка, которую удалось подловить фотографу Виктору Барышеву на реке Миасс. Фото забавного зверька набрало 233 голоса и справедливо стало лидером, ведь это было самое весеннее фото из подборки.
Уральская природа как всегда очаровательна
С небольшим отставанием от лидера на второй строчке рейтинга оказалась работа Михаила Трахтенберга «Закат метеостанции». Уральская природа, как всегда, очаровательна даже через объектив фотоаппарата.
В этом году весна немного задержалась
Тройку работ-лидеров замыкает фото «Мартовские коты в растерянности от такой весны» Германа Кушнарёва. Действительно, весна в этом году задержалась, надеемся, в апреле ситуация выправится.
Напомним, что рубрика «Фото дня» обновляется каждый день. Сюда может попасть снимок любого из вас: увидели что-то необычное, сделали классный снимок? Присылайте его к нам на почту Написать письмо. В теме письма напишите «Фото дня». И не забудьте указать авторство. В конце марта мы вновь соберем лучшие кадры и устроим новое голосование.
А все самые крутые снимки смотрите в нашем Instagram и не забывайте подписываться на наш аккаунт. Кстати, у нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем главные новости Челябинска и региона. Если вы хотите одним из первых читать эти материалы, подписывайтесь: t.me/news_74ru.
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