Банк России снизил на 14-16 апреля курс доллара и евро

Банк России установил на 14-16 апреля официальный курс доллара на уровне 61,4311 рубля, что на 63,48 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 1 рубль 0,62 копейки, до 75,7507 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 80,2 копейки, до 67,8749 рубля.

11 апреля курс доллара на торгах Московской биржи снова поднялся в цене. По отношению к закрытию предыдущих торгов он вырос на 2,03 рубля, до 65,05 рубля. В последний раз такая стоимость у американской валюты была 30 ноября 2016 года. Курс евро поднялся на 2,65 рубля и стоит теперь 80,5 рубля.

Российский рубль начал падать в цене на фоне сообщений о новых антироссийских санкциях США. За первые два дня действия ограничений убытки составили более 17 миллиардов долларов.