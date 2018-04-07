Жителей Самарской области просят не выходить на лед на реках

С началом ледохода в Самарской области могут ограничить движение судов на воздушной подушке. Об этом сообщили представители Самарского речного пассажирского предприятия.

— Мы приняли такое решение в связи с ухудшением ледовой обстановки на Волге, — рассказали представители компании-перевозчика. — Но расписание движения судов можно узнать в справочной и на сайте СРПП.

Как рассказали в Приволжском УГМС, уровень воды в Саратовском водохранилище в районе Самары составил 29,9 метра. И в ближайшие дни он будет только расти.

— На Жигулевской ГЭС происходят эпизодические сбросы (попуски). Это необходимо для регулирования расхода воды на участках, расположенных ниже по течению, — пояснили в Приволжском УГМС. — За последние сутки попуски незначительно возросли — с 9865 кубометров в секунду до 10065 кубометров в секунду.

Очевидцы отметили уровень воды у речного вокзала. На фотографии видно, как поднялась Волга.

Волга почти сравнялась с причалом