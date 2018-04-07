Ещё
Открывается охотничий сезон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Открывается охотничий сезон 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса sakhalife.ru  Короткий, но очень долгожданный всеми охотниками весенний сезон охоты на пернатую дичь — не за горами. С 9 апреля госохотинспекция начинает прием заявлений на получение разрешения на охоту. Сам сезон продлится всего 10 дней — с 21 по 30 апреля.
Поскольку весенний сезон подразумевает только охоту на пернатых, госохотинспекия предупреждает о запрете нарезных оружий, пуль и крупной дроби — картечи. Охотиться на дичь можно только мелкой дробью.
При этом ни селезней, ни гусей (их в наших краях пролетает сразу два вида — гуменник и белолобый) нельзя будет стрелять на лету. Их добыча разрешена только с использованием подсадной утки и чучела гуся.
Охота на другую перелетную птицу — вальдшнепа — будет разрешена только с 18 часов. Именно в это время у этих небольших птиц с удивительным вытянутым клювом начинает вечерняя тяга.
Для получения разрешения охотникам предстоит предоставить сразу три документа: заявление на получение разрешения на охоту, квитанцию на оплату госпошлины (она составляет 650 рублей), квитанцию на оплату сбора за пользование объектами животного мира (его размер зависит от объекта охоты). Скачать образцы всех этих документов можно в разделе госохотинспекции официального сайта областной администрации.
ТВ-МИГ: последние новости
Руководству «Ковров молла» не стоит отрубать голову В Мещере бродят рыси и куницы Светлую неделю откроет Пасхальный фестиваль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина огласила приговор экипажу российского судна202
«Началась война с Россией»412
«Малышева, наверное, сошла с ума»335
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР157
Белоруссия «отделилась» от России62
Видео
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
02:19
Украина огласила приговор экипажу российского судна
Украина В мире
03:51
«Это очередной бред»: в Госдуме ответили Украине
Политика Украина
10:07
«Малышева, наверное, сошла с ума»
Общество Статьи
02:44
Сын Табакова прокомментировал назначение Машкова
Шоу-бизнес
01:23
Санкционный удар: Дерипаска потерял $1 млрд
Экономика Личный счет
01:29
ЕС определился по «Северному потоку-2»
Экономика
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
00:34
Москва даст США «жесткий ответ» на санкции
Политика Статьи
03:21
У оскорбившего россиян Козловского появилась поддержка
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение