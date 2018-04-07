Открывается охотничий сезон

Фото с ресурса sakhalife.ru Короткий, но очень долгожданный всеми охотниками весенний сезон охоты на пернатую дичь — не за горами. С 9 апреля госохотинспекция начинает прием заявлений на получение разрешения на охоту. Сам сезон продлится всего 10 дней — с 21 по 30 апреля.

Поскольку весенний сезон подразумевает только охоту на пернатых, госохотинспекия предупреждает о запрете нарезных оружий, пуль и крупной дроби — картечи. Охотиться на дичь можно только мелкой дробью.

При этом ни селезней, ни гусей (их в наших краях пролетает сразу два вида — гуменник и белолобый) нельзя будет стрелять на лету. Их добыча разрешена только с использованием подсадной утки и чучела гуся.

Охота на другую перелетную птицу — вальдшнепа — будет разрешена только с 18 часов. Именно в это время у этих небольших птиц с удивительным вытянутым клювом начинает вечерняя тяга.

Для получения разрешения охотникам предстоит предоставить сразу три документа: заявление на получение разрешения на охоту, квитанцию на оплату госпошлины (она составляет 650 рублей), квитанцию на оплату сбора за пользование объектами животного мира (его размер зависит от объекта охоты). Скачать образцы всех этих документов можно в разделе госохотинспекции официального сайта областной администрации.