Ещё
Кабмин утвердил единую методику проведения конкурса на приём на госслужбу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин утвердил единую методику проведения конкурса на приём на госслужбу 

RT на русском 1 час назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении единой методики проведения конкурса на приём на государственную гражданскую службу. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
«Единая методика определяет порядок подготовки и проведения конкурсов, предварительного тестирования, методы оценки профессиональных и личностных качеств, рекомендуемые к применению при проведении конкурсов», — говорится в пояснительной записке.
Как отмечается, соответствие кандидатов квалификационным требованиям будет оцениваться исходя из категорий и групп должностей гражданской службы, на замещение которых планируется объявление конкурса, с использованием установленных методов оценки.
Так, для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям в ходе проведения конкурса может проводиться индивидуальное собеседование, анкетирование, групповые дискуссии.
Кроме того, кандидатам может быть предложено написать реферат или другие письменные работы, пройти тестирование по вопросам, связанным с их должностными обязанностями.
RT на русском: последние новости
Москва возглавила европейский рейтинг перегруженности дорог Перестанут ли британские власти обвинять Россию в отравлении Скрипаля Власти выделят 6,9 млрд рублей на создание самодвижущейся платформы «Северный полюс»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина огласила приговор экипажу российского судна199
«Началась война с Россией»410
«Малышева, наверное, сошла с ума»334
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР157
Белоруссия «отделилась» от России62
Видео
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
02:19
Украина огласила приговор экипажу российского судна
Украина В мире
03:51
«Это очередной бред»: в Госдуме ответили Украине
Политика Украина
10:07
«Малышева, наверное, сошла с ума»
Общество Статьи
02:44
Сын Табакова прокомментировал назначение Машкова
Шоу-бизнес
01:23
Санкционный удар: Дерипаска потерял $1 млрд
Экономика Личный счет
01:29
ЕС определился по «Северному потоку-2»
Экономика
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
00:34
Москва даст США «жесткий ответ» на санкции
Политика Статьи
03:21
У оскорбившего россиян Козловского появилась поддержка
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение