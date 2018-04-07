Кабмин утвердил единую методику проведения конкурса на приём на госслужбу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении единой методики проведения конкурса на приём на государственную гражданскую службу. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства

«Единая методика определяет порядок подготовки и проведения конкурсов, предварительного тестирования, методы оценки профессиональных и личностных качеств, рекомендуемые к применению при проведении конкурсов», — говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, соответствие кандидатов квалификационным требованиям будет оцениваться исходя из категорий и групп должностей гражданской службы, на замещение которых планируется объявление конкурса, с использованием установленных методов оценки.

Так, для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям в ходе проведения конкурса может проводиться индивидуальное собеседование, анкетирование, групповые дискуссии.

Кроме того, кандидатам может быть предложено написать реферат или другие письменные работы, пройти тестирование по вопросам, связанным с их должностными обязанностями.