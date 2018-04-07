В Выборге благоустроят набережную и «Сквер мужества»

Выборге благоустроят все территории, за которые жители города проголосовали 18 марта 2018 года в рамках голосования за благоустройство городских территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

За счет муниципальных средств будет реализован проект «Сквер мужества», предложения о благоустройстве которого неоднократно выдвигали ветераны и общественные объединения.

Набережную Выборга тоже приведут в порядок, но в объемах косметического ремонта. В частности, отремонтируют тротуары, пешеходные дорожки, установят новые опоры наружного освещения и новые торшеры в парковой зоне, игровую площадку для детей.

Также уже объявлен аукцион на реализацию проекта благоустройства аллеи на улице Димитрова, где будет обновлена территория вокруг цветника и оборудовано освещение.

Кроме того, приведут в порядок центральную часть города. Запланированы мероприятия по ремонту наружного освещения, набивных дорожек, восстановлению газонов, тротуаров; предстоит заменить остановочные павильоны по Ленинградскому шоссе.

Основной объем работ планируется завершить летом.

Напомним, что победителем по итогам рейтингового отбора стал проект «Сквер молодежи». Его поддержали более 12000 человек.