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В Выборге благоустроят набережную и «Сквер мужества»
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В Выборге благоустроят набережную и «Сквер мужества» 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В Выборге благоустроят все территории, за которые жители города проголосовали 18 марта 2018 года в рамках голосования за благоустройство городских территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.
За счет муниципальных средств будет реализован проект «Сквер мужества», предложения о благоустройстве которого неоднократно выдвигали ветераны и общественные объединения.
Набережную Выборга тоже приведут в порядок, но в объемах косметического ремонта. В частности, отремонтируют тротуары, пешеходные дорожки, установят новые опоры наружного освещения и новые торшеры в парковой зоне, игровую площадку для детей.
Также уже объявлен аукцион на реализацию проекта благоустройства аллеи на улице Димитрова, где будет обновлена территория вокруг цветника и оборудовано освещение.
Кроме того, приведут в порядок центральную часть города. Запланированы мероприятия по ремонту наружного освещения, набивных дорожек, восстановлению газонов, тротуаров; предстоит заменить остановочные павильоны по Ленинградскому шоссе.
Основной объем работ планируется завершить летом.
Напомним, что победителем по итогам рейтингового отбора стал проект «Сквер молодежи». Его поддержали более 12000 человек.
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