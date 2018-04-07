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Число погибших в столкновениях с израильтянами палестинцев выросло до 10
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Число погибших в столкновениях с израильтянами палестинцев выросло до 10 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Количество палестинцев, ставших жертвами столкновений с израильской армией, достигло 10 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минздрава Палестины Ашрафа аль-Кедра.
Уточняется, что столкновения произошли 6 апреля.
Погибли 10 человек, среди них один скончавшийся от ранения, полученного в прошедшую пятницу
— Ашраф аль-Кедра.
Представитель ведомства добавил, что в числе погибших был палестинский журналист.
Первоначально министерство сообщало о восьми погибших, а постоянный наблюдатель государства Палестины при ООН Рияд Мансур заявил о гибели девяти человек.
В настоящее время в анклаве проходит вторая многотысячная акция так называемого «Великого марша возвращения». Это серия антиизраильских протестов, начатая палестинцами неделю назад.
В связи с событиями в в секторе газа МИД РФ на этой неделе призвал россиян избегать мест массового скопления людей в израильском Тель-Авиве, где проходят митинги левых и правых активистов.
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