Число погибших в столкновениях с израильтянами палестинцев выросло до 10

Количество палестинцев, ставших жертвами столкновений с израильской армией, достигло 10 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минздрава Палестины Ашрафа аль-Кедра.

Уточняется, что столкновения произошли 6 апреля.

Погибли 10 человек, среди них один скончавшийся от ранения, полученного в прошедшую пятницу

— Ашраф аль-Кедра.

Представитель ведомства добавил, что в числе погибших был палестинский журналист.

Первоначально министерство сообщало о восьми погибших, а постоянный наблюдатель государства Палестины при ООН Рияд Мансур заявил о гибели девяти человек.

В настоящее время в анклаве проходит вторая многотысячная акция так называемого «Великого марша возвращения». Это серия антиизраильских протестов, начатая палестинцами неделю назад.