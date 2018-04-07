Рядом с управлением железной дороги вырубили кленово-рябиновый сквер

В сквере на улице Печерской, который находится рядом с управлением Свердловской железной дороги, вырубили все деревья (клёны и рябины). Произошедшее огорчило жителей района.

«Сначала вырубили акации в 70-х годах — признали вредным кустарником, — отмечает екатеринбургский фотограф Алексей Рагозин. — В 2000-е срубили тополя. Теперь вырубают скверы, один за другим. Город лысеет на глазах».

Как недавно рассказывали в пресс-службе Свердловской железной дороги, сквер на улице Печерской ждёт реконструкция. Там высадят новые деревья и поставят скамейки, но перед этим обновят коммунальные сети, которые проходят под сквером.

— Запланировано обновление зелёного фонда: вместо старых деревьев будут высажены новые многолетние деревья и кустарники, — уточняли Е1.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги. — Работы будут проведены с сохранением баланса зелёных насаждений. В сквере будут высажены яблони, несколько видов декоративного кустарника, разбиты цветники, установлены скамейки и урны.

Все работы планируют завершить летом этого года.