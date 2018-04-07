Жителям Когалыма выдадут отдельные квитанции на оплату капремонта за апрель 

Начисления за капремонт всем жителям Когалмы будет осуществлять непосредственно Югорский фонд капитального ремонта.
По данным службы информации ОТРК «Югра», в мае придут отдельные квитанции на оплату взносов за апрель по лицевым счетам, присвоенным Югорским фондом.
Такое нововведение позволит собственникам проводить оплату через личный кабинет на сайте Югорского фонда капремонта. Для этого необходимо вписать новый номер лицевого счета, который укажут в отдельной квитанции на оплату.
Кроме того, появится возможность оплачивать взнос без комиссии в отделениях Почты России или через сервис Ханты-Мансийского банка «Открытие». Также в Когалыме оставили возможность оплатить взносы в кассах ООО «ЕРИЦ».
Подчеркнем, что до 20 апреля взносы и задолженности оплачиваются по лицевым счетам ООО «ЕРИЦ».