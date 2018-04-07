Детское это дело, иконы писать

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 апр — РИА Новости Крым , Алексей Вакуленко. Пасха — праздник будущего. В прямом смысле: торжество будущности, непреходящей жизни. Вечности, в конце концов, в высоту которой, сияющую горним светом, заглядываем всякий раз, когда всматриваемся в иконописные лики святых. Недаром отец Павел Флоренский писал: «Из всех философских доказательств бытия Божия наиболее убедительно звучит именно то, о котором даже не упоминается в учебниках; примерно оно может быть построено умозаключением: „Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог“.

Вот уже более двух лет в Евпатории воспитанники воскресной школы „Купель“ при храме во имя Святителя Луки осваивают азы иконописи. В прошлом году вместе с преподавателями они расписали гигантское акриловое пасхальное яйцо — созданный крымским дизайнером Анной Радаевой арт-объект. На одной его половине дети и их наставники изобразили икону „Воскресение Христово“, а другую украсили хохломским орнаментом. В этом году к празднику Пасхи поверх ранее созданного иконного изображения написали новое, также связанное с Воскресением Господним.

Преподаватели воскресной школы „Купель“ расписывают арт-объект — акриловое пасхальное яйцо

Обитель душевности

»Два года уже дети пишут лики. Все работы индивидуальные. Причем иногда малыши пишут лучше, чем взрослые ребята. И хотя это копии, все равно: попробуй сделать такие копии!.. " — директор воскресной школы Любовь Ксендзова-Степина подходит к пианино, на котором в ряд стоят и лежат иконописные работы воспитанников. Рядом с инструментом — вешалка, на которой костюмы для танцевальных номеров (в школе есть танцевальная студия). Рядом шкафчик, уставленный изделиями декоративно-прикладного искусства, что выполнены детьми.

Кажется, что списки, созданные детскими руками, при всем своем несовершенстве (иногда минимальном) излучают тепло их юных сердец. Неслучайно, толкуя обращенные к ученикам слова Христа о том, что, если те не будут «как дети», то не войдут в Царство Небесное, отцы Церкви писали о присущих детям сердечном расположении, смирении и простосердечности.

Директор воскресной школы «Купель» Любовь Ксендзова-Степина показывает иконописные работы 7-летней воспитанницы Ульяны Головко

Любовь Васильевна берет в руки работы 7-летней Ульяны Головко. Неуклюжие печатные буквы, которыми на обратной стороне списков девочка начертала свои имя и фамилию, контрастируют с исполненными глубины ликами. «А посмотрите на эти лики, — положив на место творения одаренной воспитанницы, директор школы берет три списка „Спаса Нерукотворного“, автором которого считается Олисей Гречин: — Какие разные выражения! Вроде бы список делают, а совершенно по-разному».

Постигая азы иконописи, дети учатся терпению, уверена Любовь Васильевна. «Не просто смирению, как в обычной школе, когда учитель в приказном тоне восклицает: „Тихо! А ну-ка замолчали!“, — уточняет она. — Попробуй терпением не запастись — и написать икону. Ведь надо каждую линию провести, потом покрыть краской, даже обладая навыками… А детям ведь хочется попрыгать, побегать. И раньше бегали. Теперь тишина полная».

Воспитанники воскресной школы «Купель» на занятии по иконописи

По словам Ксендзовой-Степиной, воспитанники «Купели» «живут, как в семье». «Здесь теплая семейная обстановка. У нас семейная воскресная школа, сюда семьями приходят, — говорит директор. — И родители сидят, и бабушки и дедушки тут же с ребенком учатся что-то делать, и рисуют, и расписывают. И с удовольствием это делают!».

Добиться такого семейного единодушия удалось к пятому году работы школы. Сегодня «Купель» являет собой духовно-просветительский центр, в котором наряду с иконописью преподают Закон Божий, хоровое пение, декоративно-прикладное искусство, художественную роспись по дереву и хореографию.

Открывая школу, Ксендзова-Степина ориентировалась на детско-юношеский центр «Новая Корчева» в городе Конаково Тверской области . Созданный в 1989 году священником и психологом Борисом Ничипоровым, тот стал уникальным для своего времени, дав сотням девушек и юношей возможность научиться хоровому пению, игре на фортепиано, гончарному делу, освоить навыки дзюдо и самбо и так далее.

Говоря о современной общеобразовательной школе в целом, Любовь Васильевна отмечает там дефицит души. «Пришел ребенок в школу. Там его в одном случае отчитали, в другом — что-то почитали. И чем ребенок нагружен? Знаниями?..» — риторически замечает директор «Купели». И тут же соглашается с тем, что ее воскресную школу отличает душевность.

"Раскаяние и утешение"

Преподаватель иконописи Оксана Киселевская признается, что написанием икон занялась в зрелом возрасте. Оказавшись в 2005 году на дороге в Польше в автомобиле, у которого внезапно погасли фары, стала молить о помощи Николая Чудотворца. К тому времени к машине подоспел наряд полицейских, грозивших отправить авто на штраф-площадку. А ехать без включенных фар категорически запрещено. В молитве она пообещала святому написать его образ. И вдруг фара на машине снова загорелась. Полицейским не оставалось ничего другого, как пожелать водителю и пассажирам счастливого пути. Вскоре Киселевская обещание выполнила.

Преподаватель иконописи в воскресной школе «Купель» Оксана Киселевская рядом с работами своих воспитанников

"С этого все и началось, — рассказывает педагог и тут же признается, что по молодости лет не испытывала от иконописи восторга: — Тогда мне иконы не нравились вообще. Я считала, что такие лица рисуют от неумения. Удивлялась: что, нельзя нормально нарисовать? Вот у меня натурализм такой в голове сидел. Сейчас я понимаю, насколько это сложно, несколько сложно передать именно лик, сколько требуется мастерства. Это не так просто, действительно. И я понимаю сейчас, что необходимо быть намного опытнее, чем была тогда, чтобы создать настоящий образ. Есть канон — и, между тем, нужно передать красоту духовную: взгляд, наклон головы, грациозность в фигурах, в пластике рук. Если не умеешь рисовать, сможешь, наверное, подмастерьем быть и краски растирать".

Говоря о собственном иконописном духовном опыте, художница признается, что для нее работа над образом — безмолвная молитва: «Бывает часто, слезы появляются. Какое-то, может, очищение происходит. Это не слезы отчаяния или саможаления. Это раскаяние и утешение, приятное чувство. Какая-то благодать, наверное, сходит на иконописца, когда он всей душой старается работать».

Преподаватель иконописи в воскресной школе «Купель» Оксана Киселевская держит в руках выполненный вместе с воспитанниками воскресной школы складень-триптих

Мастерица уверена: дети понимают, что изображают. Тем более что перед занятиями вместе с педагогом обязательно читают молитвы. «Стараемся в тишине писать, чтобы каждый был наедине с Богом, с молитвой и создаваемой иконой. Дети спрашивают, можно ли освятить их работы (они их в основном дарят). Вот Ульяна Головко подружилась с казачьим обществом из Краснодара и пообещала его участникам летом подарить свои работы», — говорит Киселевская.

За два года работы студии многие воспитанники, отличавшиеся высокой подвижностью, стали усидчивыми. «Есть, к примеру, один мальчик, очень подвижный. Но когда он работает над тонкими линиями, проявляет удивительную усидчивость. У ребенка дар, наверное, правильно, ровно прорисовывать тонкие линии. Если я ему предлагаю помочь, он тут же говорит: „Не надо, Оксана Борисовна, я сам“, — улыбается она.

Воспитанники воскресной школы „Купель“ на занятии по иконописи