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Россельхознадзор в Подмосковье обнаружил цветочный трипс в цветах гипсофилы из Италии
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Россельхознадзор в Подмосковье обнаружил цветочный трипс в цветах гипсофилы из Италии 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал», при досмотре срезов цветов гипсофилы, происхождением Италия, был выявлен карантинный для РФ объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений», — говорится в сообщении.
Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, заключили в пресс-службе.
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