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Приметы на Пасху: что они означают?
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Приметы на Пасху: что они означают? 

Карельские вести 33 минуты назад
Фото: Карельские вести
Приметы на Пасху
Празднование Пасхи 2018 начинается 8 апреля и длится еще неделю, которая называется Пасхальной или Светлой.
На Пасху в народе существует великое множество народных примет, традиций и обычаев, касающихся всех сфер нашей жизни. Считается, что заговоры, прочитанные на Пасху, имеют огромную силу.
Сайт Карельские Вести расскажет тебе, какие существуют интересные обычаи и традиции праздника Пасхи.
Традиции Пасхи, связанные с благополучием в доме и семье
Если при входе в дом выжечь пасхальной свечой крест, в доме не будет ссор и скандалов.
Молитва на Пасху о здоровье и благополучии во время колокольного звона принесет удачу всей семье на год: «Христос Воскрес, моей семье здоровья, моему дому богатства, моему полю урожай. Аминь».
Если в семье часто происходят неприятности и ссоры, то на Пасху нужно скатить с высокой горы красное яйцо, и пока оно катится, проговорить слова: «Как это яичко с горы скатилось, так и горе меня отпустило. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь».
Старые женщины и молодые девушки умываются с золота, серебра и красного яичка, чтобы помолодеть, хорошо выглядеть, быть здоровыми, разбогатеть.
Есть примета, если собаки во время пасхальной утрени лают на восток — ждать пожара, на запад — к несчастью.
Интересна традиция празднования Пасхи: остатки еды с пасхального стола не выбрасывать, а зарыть в землю. Это к хорошему урожаю.
Если окропить освященной на Пасху водой рассаду, будет богатый урожай.
Считается, что во время святой Пасхи открывается небо, и к нам на землю спускаются души умерших людей и находятся среди нас. Поэтому в Пасхальную неделю люди приходят на кладбище, приносят угощение, сладости, цветы.
Считалось, что умершие предки могут помочь советом, присниться с ответом на важный вопрос, подать другие знаки. Нужно только быть внимательным к знакам.
Пасхальные обычаи, связанные с замужеством
В Светлую неделю устраиваются смотрины, сватовство, девичники и свадьбы. Считается, что сыгранные на Пасху свадьбы — это самые крепкие и счастливые семьи.
Если во время пасхальной службы девушка произнесет заговор, у нее появится жених: «Христос воскрес! Воскресенье Христово, пошли мне в женихи парня холостого!», «Дай Бог жениха хорошего, в сапогах с калошами и верхом на лошади!»
На восходе солнца после пасхальной заутрени незамужняя девушка должна постучать по оконному стеклу свяченым яйцом и сказать: «Солнце пасхальное, по небу катись, а мой жених на мой порог явись. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос Воскрес, а ко мне жених. Аминь».
Девичьи пасхальные приметы также связаны с женихами: если ударилась локтем — вспомнил милый, если в тарелку упала муха — к свиданию, если губы зачесались — к поцелуям, а брови зудят — милому кланяться.
В Светлое Воскресение муж и жена не должны христосоваться, чтобы не разлучиться.
Пасха: обычаи, связанные с детьми
Если у девушки долго не получается забеременеть, на Пасху нужно попросить у Иисуса послать ей ребенка.
На Пасху старые люди расчесывают волосы и загадывают, чтобы у них было столько внуков, сколько волос на голове.
Если перекрестить ребенка пасхальным яйцом, а затем дать ему это яйцо поцеловать, этот обряд убережет его от сглаза.
Приметы на Пасху, связанные с природными явлениями и погодой
У православных существует поверье, что на Пасху солнышко «играет». Находясь у горизонта, небесное светило прямо на глазах может менять форму и цвет, переливаясь то красным, то оранжевым светом. И многие люди стараются подкараулить это мгновение, которое считается особенно счастливым.
Если солнце играет — к хорошему урожаю и красному лету.
Мороз или гром на первый день Пасхи — к богатому урожаю льна.
Если на Пасху холодно, то еще семь выходных будет холодно.
Дождь на Пасху — последний весенний месяц будет дождливым.
Если на Пасху ночь звездная, куры будут хорошо нестись.
Пасмурная ночь — к хорошему удою.
Дожди на Святой неделе принесут хороший урожай ржи.
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