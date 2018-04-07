Приметы на Пасху: что они означают?

Приметы на Пасху

Празднование Пасхи 2018 начинается 8 апреля и длится еще неделю, которая называется Пасхальной или Светлой.

На Пасху в народе существует великое множество народных примет, традиций и обычаев, касающихся всех сфер нашей жизни. Считается, что заговоры, прочитанные на Пасху, имеют огромную силу.

Сайт Карельские Вести расскажет тебе, какие существуют интересные обычаи и традиции праздника Пасхи.

Традиции Пасхи, связанные с благополучием в доме и семье

Если при входе в дом выжечь пасхальной свечой крест, в доме не будет ссор и скандалов.

Молитва на Пасху о здоровье и благополучии во время колокольного звона принесет удачу всей семье на год: «Христос Воскрес, моей семье здоровья, моему дому богатства, моему полю урожай. Аминь».

Если в семье часто происходят неприятности и ссоры, то на Пасху нужно скатить с высокой горы красное яйцо, и пока оно катится, проговорить слова: «Как это яичко с горы скатилось, так и горе меня отпустило. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Старые женщины и молодые девушки умываются с золота, серебра и красного яичка, чтобы помолодеть, хорошо выглядеть, быть здоровыми, разбогатеть.

Есть примета, если собаки во время пасхальной утрени лают на восток — ждать пожара, на запад — к несчастью.

Интересна традиция празднования Пасхи: остатки еды с пасхального стола не выбрасывать, а зарыть в землю. Это к хорошему урожаю.

Если окропить освященной на Пасху водой рассаду, будет богатый урожай.

Считается, что во время святой Пасхи открывается небо, и к нам на землю спускаются души умерших людей и находятся среди нас. Поэтому в Пасхальную неделю люди приходят на кладбище, приносят угощение, сладости, цветы.

Считалось, что умершие предки могут помочь советом, присниться с ответом на важный вопрос, подать другие знаки. Нужно только быть внимательным к знакам.

Пасхальные обычаи, связанные с замужеством

В Светлую неделю устраиваются смотрины, сватовство, девичники и свадьбы. Считается, что сыгранные на Пасху свадьбы — это самые крепкие и счастливые семьи.

Если во время пасхальной службы девушка произнесет заговор, у нее появится жених: «Христос воскрес! Воскресенье Христово, пошли мне в женихи парня холостого!», «Дай Бог жениха хорошего, в сапогах с калошами и верхом на лошади!»

На восходе солнца после пасхальной заутрени незамужняя девушка должна постучать по оконному стеклу свяченым яйцом и сказать: «Солнце пасхальное, по небу катись, а мой жених на мой порог явись. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос Воскрес, а ко мне жених. Аминь».

Девичьи пасхальные приметы также связаны с женихами: если ударилась локтем — вспомнил милый, если в тарелку упала муха — к свиданию, если губы зачесались — к поцелуям, а брови зудят — милому кланяться.

В Светлое Воскресение муж и жена не должны христосоваться, чтобы не разлучиться.

Пасха: обычаи, связанные с детьми

Если у девушки долго не получается забеременеть, на Пасху нужно попросить у Иисуса послать ей ребенка.

На Пасху старые люди расчесывают волосы и загадывают, чтобы у них было столько внуков, сколько волос на голове.

Если перекрестить ребенка пасхальным яйцом, а затем дать ему это яйцо поцеловать, этот обряд убережет его от сглаза.

Приметы на Пасху, связанные с природными явлениями и погодой

У православных существует поверье, что на Пасху солнышко «играет». Находясь у горизонта, небесное светило прямо на глазах может менять форму и цвет, переливаясь то красным, то оранжевым светом. И многие люди стараются подкараулить это мгновение, которое считается особенно счастливым.

Если солнце играет — к хорошему урожаю и красному лету.

Мороз или гром на первый день Пасхи — к богатому урожаю льна.

Если на Пасху холодно, то еще семь выходных будет холодно.

Дождь на Пасху — последний весенний месяц будет дождливым.

Если на Пасху ночь звездная, куры будут хорошо нестись.

Пасмурная ночь — к хорошему удою.

Дожди на Святой неделе принесут хороший урожай ржи.