Первыми жертвами торговых споров между США и Китаем станут американские фермеры — представители сельскохозяйственной отрасли штата Айова

Чикаго , 7 апреля / Синьхуа / — Опрометчиво введенные тарифы на китайские товары сделают американских фермеров первыми жертвами. Об этом предупредили представители сельскохозяйственной отрасли штата Айова.

"Мы находимся в подвешенном состоянии. Это очень плохое время для сельского хозяйства", — заявил Общественному телевидению Айовы президент Фермерского бюро штата Айова Крейг Хилл

Фермерское бюро штата Айова является местной фермерской организацией, задача которой заключается в развитии сельского хозяйства в штате Айова.

"Я немного ошарашен этой позицией Белого дома", — сказал К. Хилл. По его словам, конфликт заканчивается жертвами и сопутствующим ущербом. «Это очень серьезный вопрос, и Айова станет первой жертвой», — добавил он.

В ответный список американских продуктов, в отношении которых Китай введет более высокие тарифы, включены соевые бобы и свинина.

Свиновод из штата Айова Джон Вебер , который является вице-президентом Национального совета производителей свинины США , заявил Общественному телевидению Айовы, что фермерам потребуется «много времени, чтобы оправиться от тарифов, которые уже введены или находятся в процессе обсуждения».

По данным Национального совета производителей свинины, около 26 проц. от общего объема производства свинины в США продается на экспортных рынках, и Китай является крупным покупателем.

"Рост нашей отрасли полностью зависит от экспортных рынков… Мы должны иметь доступ к этой стране /Китаю/", — сказал Дж. Вебер.