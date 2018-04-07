Чикаго, 7 апреля /Синьхуа/ — Опрометчиво введенные тарифы на китайские товары сделают американских фермеров первыми жертвами. Об этом предупредили представители сельскохозяйственной отрасли штата Айова.
"Мы находимся в подвешенном состоянии. Это очень плохое время для сельского хозяйства", — заявил Общественному телевидению Айовы президент Фермерского бюро штата Айова Крейг Хилл.
Фермерское бюро штата Айова является местной фермерской организацией, задача которой заключается в развитии сельского хозяйства в штате Айова.
"Я немного ошарашен этой позицией Белого дома", — сказал К. Хилл. По его словам, конфликт заканчивается жертвами и сопутствующим ущербом. «Это очень серьезный вопрос, и Айова станет первой жертвой», — добавил он.
В ответный список американских продуктов, в отношении которых Китай введет более высокие тарифы, включены соевые бобы и свинина.
Свиновод из штата Айова Джон Вебер, который является вице-президентом Национального совета производителей свинины США, заявил Общественному телевидению Айовы, что фермерам потребуется «много времени, чтобы оправиться от тарифов, которые уже введены или находятся в процессе обсуждения».
По данным Национального совета производителей свинины, около 26 проц. от общего объема производства свинины в США продается на экспортных рынках, и Китай является крупным покупателем.
"Рост нашей отрасли полностью зависит от экспортных рынков… Мы должны иметь доступ к этой стране /Китаю/", — сказал Дж. Вебер.
К. Хилл предупредил, что хотя фермеры Среднего Запада США поддержали президента Дональда Трампа, однако если торговые санкции «полностью выйдут из-под контроля», их мнение может измениться. —0—