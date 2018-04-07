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Самая возбуждающая болельщица Ювентуса оказалась внучкой албанского экс-президента
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Самая возбуждающая болельщица Ювентуса оказалась внучкой албанского экс-президента 

Trendymen 41 минуту назад
Фото: Trendymen
Самой горячей девочкой-болельщицей «Ювентуса» внезапно стала внучка бывшего албанского президента.
Вообще-то, политики не очень любят, когда их родственники выставляют подобные снимки на всеобщее обозрение, но Бениаде видимо хотелось славы.
Бениада Нишани родилась в Албании, а потом перебралась Милан. Италия идет ей гораздо больше!
В инстаграме 25-летней красотки масса весьма откровенных снимков. Девушка постоянно принимает участие в модельных съемках — с такой внешностью это и не удивительно.
Помимо модельной деятельности Бениада активно интересуется спортом. Болеет, конечно же, за «Ювентус»!
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