Самая возбуждающая болельщица Ювентуса оказалась внучкой албанского экс-президента 

Самой горячей девочкой-болельщицей «Ювентуса» внезапно стала внучка бывшего албанского президента.
Вообще-то, политики не очень любят, когда их родственники выставляют подобные снимки на всеобщее обозрение, но Бениаде видимо хотелось славы.
В инстаграме 25-летней красотки масса весьма откровенных снимков. Девушка постоянно принимает участие в модельных съемках — с такой внешностью это и не удивительно.
Помимо модельной деятельности Бениада активно интересуется спортом. Болеет, конечно же, за «Ювентус»!