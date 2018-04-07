Самая возбуждающая болельщица Ювентуса оказалась внучкой албанского экс-президента

Самой горячей девочкой-болельщицей «Ювентуса» внезапно стала внучка бывшего албанского президента.

Вообще-то, политики не очень любят, когда их родственники выставляют подобные снимки на всеобщее обозрение, но Бениаде видимо хотелось славы.

Бениада Нишани родилась в Албании , а потом перебралась Милан Италия идет ей гораздо больше!

В инстаграме 25-летней красотки масса весьма откровенных снимков. Девушка постоянно принимает участие в модельных съемках — с такой внешностью это и не удивительно.

Помимо модельной деятельности Бениада активно интересуется спортом. Болеет, конечно же, за «Ювентус»!