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США ужесточат требования для импорта автомобилей
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США ужесточат требования для импорта автомобилей 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля, ФедералПресс. Администрация президента США планирует ужесточить экологические требования к импортируемым в страну автомобилям. Отмечается, что данные действия направлены на защиту американского автопрома. На данный момент готовится план применения имебщихся законов для ужесточения требований к объемам вредных выхлопов импортируемых автомобилей, пишет ТАСС. Такой шаг приведет к удорожанию себестоимости импортных машин, так как данную продукцию придется оснащать совершенными технологическими устройствами, чтобы соответствовать новым требованиям США.
Министерство финансов США расширило санкции против России.
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