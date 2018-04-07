США ужесточат требования для импорта автомобилей 

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля, ФедералПресс. Администрация президента США планирует ужесточить экологические требования к импортируемым в страну автомобилям. Отмечается, что данные действия направлены на защиту американского автопрома. На данный момент готовится план применения имебщихся законов для ужесточения требований к объемам вредных выхлопов импортируемых автомобилей, пишет ТАСС. Такой шаг приведет к удорожанию себестоимости импортных машин, так как данную продукцию придется оснащать совершенными технологическими устройствами, чтобы соответствовать новым требованиям США.
Министерство финансов США расширило санкции против России.