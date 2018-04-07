Православные экстремалы на снегоходах финишировали в Надыме

Два десятка путешественников из Салехарда , Нового Уренгоя, Надыма Екатеринбурга семь дней неслись на снегоходах по Ямальской тундре. Их сопровождал протоиерей Артемий Почекутов, настоятель надымского Свято-Никольского храма.

Экстремалы с ветерком преодолели полторы тысячи километров и благополучно финишировали в газовой столице региона. В этом году «Красный Север» поучаствовал в обеспечении пробега. Нас попросили забросить 800 литров бензина в Салемал, где планировалась первая остановка экстремалов.

Отметим, пробег «Сибирский экстрим» проводится уже десять лет. И хотя его участники предпочитают колесить по Ямалу, иногда пути-дороги заводят их в соседние регионы.

— Однажды в Красноярском крае мы натолкнулись на поселок староверов, которые упрямо не приемлют блага цивилизации, — говорит Константин Егоров , неизменный руководитель группы. — Там нет ничего, даже сотовой связи. Вертолет, дай Бог, если прилетит к ним раз в три месяца. Они не жалуют гостей, особенно туристов. Говорят, заразу несете и молодежь нашу совращаете… А еще нас останавливал патруль, который охранял въезд на месторождение. Не положено тут разъезжать посторонним, и баста! Объехали КПП, а через пару километров нас встретили люди с автоматами, усиленные полицейским патрулем. Конфликт, конечно, уладили…

Стартовав 25 марта, экстремалы проследовали маршрутом Хе–Салемал–Белоярск–Лаборовая— Константинов Камень. А возвращались так: Воркута–Харп–Аксарка–Надым.

По путевым заметкам участников пробега впору книгу писать. Люди им встречаются — один интереснее другого.

— Помню, в 2013 году, во время поездки на остров Олений, с нами в группе был профессиональный кинооператор. По итогам экспедиции он успешно защитил дипломную работу, но фильм его мы так и не увидели, — смеется собеседник.

За десять лет существования «Сибирского экстрима» сформировался костяк участников. В семье — а по-другому их компанию не назовешь — есть свой повар, врач, штатный фотограф, депутат и, как уже было сказано, священник.

Тема отдельного разговора — окормление православной фактории Лаборовой. Последние три года маршрут «Сибирского экстрима» пролегает через это небольшое поселение. Местные прихожане — в основном ненцы, ждут дорогих гостей и целыми семьями спешат к отцу Артемию на службу.

— Планируя маршрут, мы всегда учитываем нужды местного населения, — говорит Константин Павлович. — Мы знаем, что по пути будут школы-интернаты, другие учебные заведения, и берем с собой подарки. Загружаем школьными принадлежностями отдельные сани, потом раздаем книжки, ручки и тетрадки ученикам. Так что наши пробеги связаны не только с миссионерством, но и с благотворительностью.

Обычный состав группы — 20 человек. У каждого — свой снегоход. Представьте картину: по белоснежной тундре движется колонна с развевающимися флагами. Экстремалы заезжают в какой-нибудь поселок, а там их уже ждут как дорогих гостей. Откуда узнали? Так соседи по спутниковой связи предупредили…

Каждый поход длится примерно неделю. Конечно, в пути случаются и поломки. Тогда забарахлившую «Ямаху» или «BRP» берут на буксир.

— Мы придерживаемся главного правила: безопасность превыше всего, — продолжает наш собеседник. — Оформляем пограничные пропуска и регистрируемся в «Ямалспасе». Без этого не начинается ни одно предприятие.

В команде есть свой повар. Когда у снегоходчиков день отдыха, он достает большой казан и варит на нем обед на 20 человек. А так в дороге они питаются перекусами: сало, колбаса, а кто поститься — ест рыбу.

На востоке Ямала много нефтяных и газовых объектов. На их территорию, зачастую и с пропусками, никого не пускают. По словам снегоходчиков, раньше они свободно разъезжали по окрестностям Нового Уренгоя — на рыбалку, на охоту, а теперь везде посты и шлагбаумы. Даже в лес за грибами или ягодами просто так не сходишь. Поэтому они и начали осваивать западную часть округа, поближе к Полярному Уралу — там есть где разгуляться.