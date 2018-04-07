Волонтеры разыскивают 13-летнего подростка в Вологде

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ты не один» разыскивают 13-летнего жителя Вологды Владислава Зеленкова. Об этом сообщается в официальной группе отряда ВКонтакте.

По данным отряда, 4 апреля мальчик ушел из школы № 5, расположенной на улице Пирогова в Вологде, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

У подростка спортивное телосложение при росте 163-165 см, светлые волосы (челка на правый бок), серо-зеленые глаза.

В день исчезновения школьник был одет в темную куртку, сине-зеленую флисовую кофту, черные брюки и светло-серые кроссовки на белой подошве.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, волонтеры просят сообщать по телефонам, указанным в ориентировке.