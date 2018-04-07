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Волонтеры разыскивают 13-летнего подростка в Вологде
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Волонтеры разыскивают 13-летнего подростка в Вологде 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ты не один» разыскивают 13-летнего жителя Вологды Владислава Зеленкова. Об этом сообщается в официальной группе отряда ВКонтакте.
По данным отряда, 4 апреля мальчик ушел из школы № 5, расположенной на улице Пирогова в Вологде, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
У подростка спортивное телосложение при росте 163-165 см, светлые волосы (челка на правый бок), серо-зеленые глаза.
В день исчезновения школьник был одет в темную куртку, сине-зеленую флисовую кофту, черные брюки и светло-серые кроссовки на белой подошве.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, волонтеры просят сообщать по телефонам, указанным в ориентировке.
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