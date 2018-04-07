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В Вологде разыскивают 13-летнего подростка
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В Вологде разыскивают 13-летнего подростка 

Вологда.рф 20 минут назад
Фото: Вологда.рф
Ученик школы № 5 Владислав Зеленков ушел из образовательного учреждения 4 апреля и не вернулся домой. К поискам подключился поисково-спасательный отряд «Ты не один», принимается любая информация о местонахождении мальчика.
Подросток спортивного телосложения был одет в темную куртку, флисовую кофту сине-зеленого цвета, черные брюки, кроссовки фирмы «Nike» светло-серого цвета на белой подошве. Рост мальчика до 165 см, глаза серо-зеленые, светлые волосы. Носит короткую стрижку с челкой на правый бок.
Все, кто видел подростка или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, могут сообщить по телефону полиции на короткий номер 102, позвонить волонтерам по круглосуточному телефону региональной горячей линии 8911-505-68-98. Также можно написать на почту poisk_detei35@bk.ru.
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