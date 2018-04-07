На военную службу этой весной отправятся более 670 краснодарцев

Эти сведения стали известны во время праздника — «Дня призывника». В муниципальном концертном зале Краснодара юноши в торжественной обстановке получили напутствия представителей городской власти. 40 юношам были вручены памятные подарки и наказы на службу Отечеству.

— В современной российской армии служить стало престижно, почетно, но и требования к военнослужащим предъявляются высокие, и вам необходимо им соответствовать. Желаю вам достойно выполнить свой воинский долг, продолжить славные военные традиции, стать настоящими защитниками своей Родины, — сказал заместитель главы города Виталий Косенко.