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На военную службу этой весной отправятся более 670 краснодарцев
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На военную службу этой весной отправятся более 670 краснодарцев 

АиФ — Юг 58 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Эти сведения стали известны во время праздника — «Дня призывника». В муниципальном концертном зале Краснодара юноши в торжественной обстановке получили напутствия представителей городской власти. 40 юношам были вручены памятные подарки и наказы на службу Отечеству.
— В современной российской армии служить стало престижно, почетно, но и требования к военнослужащим предъявляются высокие, и вам необходимо им соответствовать. Желаю вам достойно выполнить свой воинский долг, продолжить славные военные традиции, стать настоящими защитниками своей Родины, — сказал заместитель главы города Виталий Косенко.
Напомним, весенний призыв в России стартовал 1 апреля.
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