Автоэксперты обращают внимание на мошеннические схемы некоторых российских автошкол

Известный факт, что пройти обучение в приличной автошколе стоит немалых денег. Хотя в общем-то показатель престижности — это дело наживное. Главное собственно само качество обучения.

Вот тут-то под эгидой «новой школы» можно нарваться не совсем честного предоставителя услуг.

В частности, чтобы отвлечь потенциального от реального положения дел, ему начинают настойчиво рассказывать, что мол школа создана совсем недавно и многие аспекты в стадии завершения. Но вы мол не переживайте, все в процессе наладится. Хорошо, коли так, но бывает по разному.

Бывает еще такая ловкая уловка, когда в договоре как-то невнятно прописывается количество часов практического вождения и затрат на топливо.

Этот факт также может стать сюрпризом в виде дополнительных трат. Также верхом цинизма можно назвать бесконечные внутренние пересдачи, которые к слову сказать платные.

Вывод напрашивается следующий: внимательно читайте договор и до его заключения уточняйте все финансовые моменты.