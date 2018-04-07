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Автоэксперты обращают внимание на мошеннические схемы некоторых российских автошкол
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Автоэксперты обращают внимание на мошеннические схемы некоторых российских автошкол 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Известный факт, что пройти обучение в приличной автошколе стоит немалых денег. Хотя в общем-то показатель престижности — это дело наживное. Главное собственно само качество обучения.
Вот тут-то под эгидой «новой школы» можно нарваться не совсем честного предоставителя услуг.
В частности, чтобы отвлечь потенциального от реального положения дел, ему начинают настойчиво рассказывать, что мол школа создана совсем недавно и многие аспекты в стадии завершения. Но вы мол не переживайте, все в процессе наладится. Хорошо, коли так, но бывает по разному.
Бывает еще такая ловкая уловка, когда в договоре как-то невнятно прописывается количество часов практического вождения и затрат на топливо.
Этот факт также может стать сюрпризом в виде дополнительных трат. Также верхом цинизма можно назвать бесконечные внутренние пересдачи, которые к слову сказать платные.
Вывод напрашивается следующий: внимательно читайте договор и до его заключения уточняйте все финансовые моменты.
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