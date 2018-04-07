Поиск управленцев начался в Новосибирской области

Поиск перспективных управленцев в «Команду региона — 2018» идет в Новосибирской области . «Старт кадровому проекту дал руководитель региона Андрей Травников , подписав 3 апреля распоряжение об объявлении конкурса», — сообщила на встрече с журналистами руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова.

По ее словам, необходимость в проведении конкурса «Команда региона — 2018» в первую очередь вызвана актуальностью таких проектов. «Это стало понятно после завершения федерального конкурса „Лидеры России“, который оказался очень востребован среди новосибирцев, и по итогам которого наш регион занял третье место по числу победителей. Это значит, что Новосибирская область — территория, обладающая высоким управленческим потенциалом. Кроме того, сегодня в обществе существует запрос на обновление управленческих кадров, и наш конкурс является ответом. Хочу отметить, что „Команда региона — 2018“ — это проект, который мы реализуем вместе с нашими партнерами — вузом СИУ РАНХиГС и ПАО Сбербанк . Главная особенность конкурса состоит в том, что участникам будет дан уникальный шанс оценить свой профессиональный потенциал и выявить точки роста», — подчеркнула Валентина Дудникова.

Конкурс будет проходить в несколько этапов: регистрация, анкетирование и представление кандидатами видеоинтервью, тестирование и очный этап отбора. Прием заявок осуществляется с 6 по 9 апреля, зарегистрироваться и отследить статус заявки можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В конкурсе могут принять участие граждане России в возрасте от 25 лет до 50 лет, имеющие высшее образование и опыт работы на руководящих должностях не менее 1 года.

Валентина Дудникова добавила, что итоги конкурса будут подведены в конце мая. Победители будут включены в резерв управленческих кадров Новосибирской области. Кроме того, они получат возможность участвовать в специальных тренингах, коуч-сессиях, семинарах, форумах и в программе наставничества с заместителями губернатора области и руководителями областных исполнительных органов государственной власти.

Также финалисты будут привлекаться для участия в региональных конференциях, круглых столах и рабочих группах в качестве независимых экспертов.

Технологические сопровождение проекта «Команда региона — 2018» осуществляет департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области. Система обеспечивает прозрачный сбор информации о результатах тестирования участников и создает удобное интернет-пространство для проверки своих знаний без привязки к месту и времени прохождения теста.