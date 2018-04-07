Росстандарт отзывает автокресла марки Roemer

3 апреля на сайте Росстандарта появилась информация о том, что принято решение отозвать некоторые модели автокресел марки Roemer в России . Добровольному возврату подлежат кресла Britax Romer Dualfix. Причина в том, что в случае столкновения детское удерживающее устройство может разъединиться с основой автокресла, и это может привести к травмам пассажиров автомобиля и ребенка.

Для того чтобы определить, подпадает ли детское кресло Britax Romer Dualfix под программу замены, необходимо перейти на сайт и ввести в соответствующем окне серийный номер товара. Если товар подлежит замене, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Новый товар будет доставлен через курьерскую службу DHL. Потребителю также будет представлена возвратная накладная. При получении товара надлежащего качества потребителю необходимо запаковать отозванный товар вместе с возвратной накладной и передать его в отделение курьерской службы DHL.

Вся процедура замены будет бесплатной для пользователей.

Отзыву подлежат:

Dualifix BR Cosmos Black ZS SB,

Dualifix BR Storm Grey ZS SB,

Dualifix BR Flame Red ZS SB,

Dualifix BR Moonlight Blue ZS SB,

Dualifix BR Black Marble ZS SB,

Dualifix BR Wine Rose ZS SB,

Dualifix BR Ocean Blue ZS SB,

Dualifix BR Mineral Purple ZS SB,

Dualifix BR Black Thunder ZS SB,

Dualifix BR Steel Grey ZS SB,

Dualifix BR Chili Pepper ZS SB,

Dualifix BR Dark Grape ZS SB), реализованные с 3 ноября 2017 г. по 22 марта 2018 г.

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