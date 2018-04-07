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Африка трещит: в Кении появился гигантский разлом. Видео
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Африка трещит: в Кении появился гигантский разлом. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Вблизи Найроби, столицы Кении, появился гигантский разлом, который затронул объекты инфраструктуры. Ширина трещины — около 20 метров, глубина — до 15 метров, а в длину она достигает несколько километров.
Видеозапись с кадрами природного катаклизма опубликовала в своем YouTube-канале газета Daily Nation. Проблему, как говорится в комментарии под видео, усугубляют сильные дожди, которые смыли верхний слой почвы и обнажили трещину.
Восемь лет назад «Вести» сообщали, что в одном из регионов Эфиопии постепенно образуется океан, который в будущем поделит континент на две части.
В комментарии "Вестям ФМ" заведующий кафедрой динамической геологии МГУ Николай Короновский заявил, что на востоке континента есть зона так называемых восточноафриканских рифтов (рифт — крупная линейная впадина в земной коре), куда относится район Афар, северная Эфиопия и Красное море.
"Красное море — это тоже рифт, он образовался 5 миллионов лет назад, но раздвижение с образованием коры океанического типа произошло всего лишь 2 миллиона лет назад. Так что в разговорах о том, что в районе Афара происходит раздвижение коры, ничего такого нет", — заявил ученый.
По его мнению, движение континентов — процесс естественный. «Ничего страшного в ближайшие миллионы лет не будет. Так что я не знаю, почему это сенсация, когда это и так было известно, мы даже об этом студентам читаем», — утверждал Николай Короновский.
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