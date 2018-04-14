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В предгорных районах Крыма ожидаются заморозки
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В предгорных районах Крыма ожидаются заморозки 

ТАСС 48 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Заморозки до минус трех градусов ожидаются в степных и предгорных районах Крыма 15 и 16 апреля, сообщило в субботу главное управление МЧС по региону.
"Утром 15 и 16 апреля 2018 года в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки от ноля до трех градусов мороза", — говорится в сообщении.
В настоящее время в Крыму, по данным республиканского гидрометцентра, переменная облачность без осадков, северо-восточный ветер до 12 м/с, температура воздуха от 16 до 21 градусов тепла.
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