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Белозёров против народных контроллёров
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Белозёров против народных контроллёров 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Начальник ГУ МЧС России по Владимирской области Владимир Белозёров отрицательно относится к призыву граждан выкладывать те или иные нарушения требований пожарной безопасности в торговых и развлекательных центрах, а также кинотеатрах.
Главный спасатель региона считает, что это, во-первых, позволит предпринимателям не честным образом поливать грязью своих конкурентов, а во-вторых, народные контроллеры должны сами добиваться устранения элементарных нарушений.
«Мы собирали общественность и вот на эту тему беседовали. Ошибка в том, что не нужно это выкладывать на сайт, если это народный контроль, а нужно просто добиться, чтобы это сделали и устранили. Понимаете, вот в чем принцип. Мы определились, что народный контроль — это более 100 человек. Если они этим занимаются, не надо себя пиарить, вот я увидел и т.д. Знаете, как у нас бывает — человек гибнет, тонет, 20 человек его стоят снимают и ни один не пытается ему помочь. Вот здесь такая же ситуация, поэтому не нужно там снимать, отсылать. Нужно просто просить и добиваться, чтобы предприятие или руководитель объекта устранил этот недостаток», –сообщил Владимир Белозеров
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