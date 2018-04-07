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Россия выделит семь миллиардов рублей на Арктику
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"Началась война с Россией"

Россия выделит семь миллиардов рублей на Арктику 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
На проектирование и строительство самодвижущейся платформы «Северный полюс» для исследований в Арктике планируется потратить почти семь миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В документе говорится, что плавучую обсерваторию для российских исследований и мониторинга природной среды должны построить к 2020 году. Платформа должна помочь в «решении экономических, оборонных и геополитических задач в Арктике», а также закрепить российское присутствие в регионе как «лидера полярной науки».
Проектировать и строить платформу будет компания «Адмиралтейские верфи».
Ранее, 5 апреля, сообщалось, что российские ученые разрабатывают цифровую модель судна без экипажа, которое поможет повысить эффективность морских перевозок в Арктике.
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