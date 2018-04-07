Россия выделит семь миллиардов рублей на Арктику

Дмитрий Медведев. На проектирование и строительство самодвижущейся платформы «Северный полюс» для исследований в Арктике планируется потратить почти семь миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России

В документе говорится, что плавучую обсерваторию для российских исследований и мониторинга природной среды должны построить к 2020 году. Платформа должна помочь в «решении экономических, оборонных и геополитических задач в Арктике», а также закрепить российское присутствие в регионе как «лидера полярной науки».

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что российские ученые разрабатывают цифровую модель судна без экипажа, которое поможет повысить эффективность морских перевозок в Арктике.